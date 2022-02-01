"Скоро буде розквіт": Співак нагадав про старе пророцтво Ванги про Україну

Ванга передбачила Україні розквіт, стверджує Співак / Фото: Колаж: Сьогодні

Знаменита болгарська ясновидиця Ванга напророкувала Україні період розквіту, який настане найближчими роками.

Про це розповів політолог Дмитро Співак в ефірі телеканалу "Україна 24" .

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"Сьогодні день народження Ванги, знаменитої віщунки. Я точно дослівно її слова не пам'ятаю, але воно (пророцтво Ванги – ред.) звучало так, що через усі поневіряння та випробування Україна пройде, і обов'язково настане найближчими роками період розквіту. Я в це вірю", – заявив Співак.

Ванга

Пророцтва Ванги

Ванга (Вангелія Пандєва Гуштерова, 1911-1996 р.р.) – сліпа мешканка Болгарії, якій приписували дар ясновидіння.

Пророцтва, які зробила Ванга перед смертю, так до кінця і не розшифрували.

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Зокрема, ясновидиця казала, що Європа постраждає не лише від воєн та хвороб. На її територію приземлиться якесь небесне тіло, яке впаде у воду та викличе катастрофічні повені. Частина територій опиниться під водою.

Також вона передбачила, що США розпадуться через війни та економічні кризи.

Журналіст Дмитро Гордон, який відвідував Вангу понад 30 років тому, розповів, що деякі її прогнози стосувалися і України .