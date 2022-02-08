З цим "пеньком" нема про що говорити – Притула перейшов на мат, звертаючись до Путіна

Притула жорстко відповів главі РФ на його заяву / Фото: Reuters, Facebook-сторінка Сергія Притули, Колаж: Сьогодні

Український шоумен та політик Сергій Притула висміяв зустріч президента РФ Володимира Путіна та президента Франції Емманюеля Макрона. Він виклав відео у Facebook, у якому різко висловився на адресу російського президента та його заяв щодо України.

"Не те щоб я мав звичку коментувати маразми старого російського дзюдоїста. Я в інтернеті подивився, що воно там морозило після зустрічі з Макроном, і є трохи рефлексії. Фрази типу "подобається, не подобається, терпи, моя красуне", які Путін адресував Україні, подібну риторику він може собі дозволити виключно щодо такого ж утирка, як він, я маю на увазі Лукашенка, тому що "чик-чирик" вже давно на гачку у Путіна. Це такий "терпило", для якого така риторика актуальна і справедлива", – сказав він.

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За словами Притули, щодо українців таке не працює.

"Навпаки, після подібних заяв ми розуміємо, що з цим пеньком нема про що говорити, нема про що домовлятися. Єдине, про що ми повинні хвилюватися, – це щоб у нас була сильна армія, яка дасть по зубах цьому ґвалтівникові", – заявив він.

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Притула присвятив російський вірш тому, яким має стати майбутнє Володимира Путіна.

"Щодо Путіна та його майбутнього, я хотів би вангувати, що з ним трапиться, рядками одного російського вірша. Тільки там фігурує піп, а ви можете поставити на його місце Путіна. Це знаменита російська поезія.

"Як у нашого попа,

У попа Єрошки

Дівки відірвали ***,

Носять замість брошки.

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Так от, Україна житиме довго і щасливо, а тебе, лисий ботокс, розберуть колись на запчастини", – заявив Притула.

Що заявив Путін

Володимир Путін знову наполягає на виконанні Мінських угод, але за умов Кремля. Про це він сказав після зустрічі із президентом Франції.

"Президент (України. – Ред.) чинний недавно заявив, що йому жоден пункт не подобається з цих Мінських угод. Ну, подобається – не подобається. Терпи, моя красуне! Треба виконувати! По-іншому ніяк", – сказав Путін.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков виправдався за висловлювання шефа, заявивши, що це фраза із російського фольклору.

7 лютого у Москві відбулися переговори президента Франції Емманюеля Макрона з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, які тривали понад 5 годин. Серед іншого президент Франції заявив про необхідність того, щоб у питанні європейської безпеки "всі поводилися відповідально".

Реакція України

Президент України Володимир Зеленський відповів на це, що Україна й так дуже терпляча.

"Від нашого терпіння залежить ескалація, ескалація, з іншого боку. Ми боронимо свою країну, ми на своїй території. Наше терпіння впливає на провокації, коли ми не відповідаємо на провокації, а поводимося дуже гідно. Тому я вважаю – у терпінні мудрість", — сказав Зеленський.

Депутат від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко назвав Путіна бидлом.

"Ми свою владу можемо хоч на три літери посилати. Але поради зі сторони ми точно не потребуємо. Тому цей убогий креатив – вчинок, гідний навіть не якогось президента, а виключно геополітичного бидла", – заявив політик.

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