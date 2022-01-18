Росія наступна – Путіну сказали готуватися до кривавої революції

Події на пострадянському просторі зараз нагадують "арабську весну" — таку аналогію навів журналіст і телеведучий Віталій Портников. Відповідно до його теорії, революція дійде і Росії.

За його словами, зараз "Єгиптом" виступає Росія, а Мубараком – Володимир Путін.

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"Я впевнений, що наступна Росія, але я не знаю, коли. І не знаю, чим це скінчиться. Цілком можливо, що режим встоїть. Але суть у тому, що цей режим також неефективний, адже він побудований за такою ж моделлю. Плутократія, компрадорська буржуазія, злодійство, відсутність соціальних ліфтів, відсутність перспектив, соціальні проблеми, агресивність", – сказав він в інтерв'ю UKRLIFE.TV.

На думку Портникова, Росії не буде кому допомагати так, як вона сама підтримувала режим Олександра Лукашенка в охопленій протестами Білорусі.

"Лукашенко встояв, бо є Росія. А тепер приберіть Росію з цієї гри, і скажіть: ось немає Росії, або Путін сказав "ой, мене не цікавить цей Лукашенко". Скільки днів проіснує Лукашенко? Його ж наближені задушать шовковим шнурком під час чергової наради й скажуть, що так і було. Він зникне, якщо не буде Росії. Виникає запитання: хто допоможе самій Росії? Які війська ОДКБ? Може, білоруські, вітебські десантники рятуватимуть Путіна від народного гніву?" – сказав він.

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Журналіст вважає, що сама собою Росія навряд чи зможе утримати нинішній режим у разі народного повстання.

"Ми в Казахстані переконалися, що прірва між силовиками та народом не така велика, як у Білорусі. У Росії ми не знаємо, яка ця прірва у різних регіонах країни. Десь вона може бути величезною, і силовики діятимуть як преторіанці. А десь вона може бути незначною, і тоді силовики можуть переходити на бік народу, що повстав. І тоді це може бути не просто боротьба за владу, а розкол країни. Ми не знаємо, яких масштабів може ця криза досягти. Але треба бачити, що ця повзуча арабська весна до Росії дістанеться", – сказав він.

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Портников підкреслив: питання не в тому, чи встоїть режим у Росії, а в тому, що коли Путін воюватиме з російськими протестувальниками, йому явно буде не до українців, білорусів і казахів.

Що таке "арабська весна"

Арабською весною називають серію протестів, що охопили арабські країни, починаючи з 2011 року.

Фактично серія революцій почалася ще у 2010 році з протестів у Західній Сахарі у жовтні та у Тунісі в грудні.

Революції сталися в таких країнах, як Туніс, Єгипет, Ємен. Спалахнули громадянські війни у Лівії та Сирії. Також були масові протести в інших країнах арабського світу, серед них Марокко, Ліван, Оман, Джибуті, Сомалі, Бахрейн, Кувейт та інші.

/ Фото: Wikipedia

Головним гаслом протестувальників у різних країнах був "Народ хоче падіння режиму". Внаслідок революцій чотирьох голів держав було повалено, одного з них — лівійського лідера Муаммара Каддафі — було вбито.

Щодо Єгипту, з яким Портников порівняв Росію, там протести призвели до того, що президент країни Хосні Мубарак подав у відставку після 30 років на посаді голови держави. Вже після відставки його судили за корупцію та ув'язнили на 3 роки.

Росії давно пророкують проблеми

Дмитро Ярош. Фото: facebook.com/dyastrub

Це не перша думка про те, що на російську владу чекають великі неприємності. Так, радник головнокомандувача ЗСУ Дмитро Ярош раніше заявляв, що на Росію чекає розпад вже в недалекому майбутньому, причому Кремль сам прискорив цей процес, вторгнувшись до України. Ярош вважає, що за часом це питання одного покоління. На його думку, розпад РФ може призвести також до смерті президента Володимира Путіна або бунту в кавказьких мусульманських республіках.

Своєю чергою голова уряду Чеченської Республіки Ічкерія у вигнанні Ахмед Закаєв розповідав "Сьогодні", що Росія розпадеться на дев'ять частин. Він зазначив, що повільну смерть "імперії" можна спостерігати вже сьогодні, а її результатом стане утворення вільних держав на території Російської Федерації. Причому розділ піде регіонами, на які країну поділив сам Володимир Путін, сказав Закаєв.

А що там сам Портников?

/ Фото: Facebook