Точно у тюрьму! Пісня про повернення Порошенка роздраконила владу

Володимир Завгородній присвятив пісню ситуації з Порошенком / Колаж "Сьогодні"

Ситуація з кримінальним переслідуванням п'ятого президента України та лідера парламентської партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка не залишила байдужою навіть людей творчих. Чекаючи на повернення Петра Олексійовича в Україну, почали навіть пісні писати.

"Повернення Петра"

На Ютубе з'явилося відео композиції під назвою "Порошенко буде з нами". Автор твору музикант та публіцист Володимир Завгородній у пісенному стилі пропонує "усім світом" зустрічати Петра Порошенка 17 січня, коли політик обіцяв повернутися до України.

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"Слухайте і дивіться, не кажіть, що не бачили:

17 січня Порошенко буде у Києві.

Будемо його зустрічати, у натовпі пізнаємо і знайдемо;

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До речі, квитки можна взяти на "Вовину тисячу", – співає виконавець.

Автор припускає, що зустріч може затягнутися, тому радить взяти із собою "парасольки, термоси, гарний настрій ".

"Беріть парасольки, термоси, гарний настрій,

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Давайте станемо свідками повернення Порошенка,

Давайте побачимо, як спуститься він з пагорба повільно.

(Про місце збору, я вважаю, буде оголошено додатково)", – йдеться у композиції.

Також у композиції йдеться, що після повернення Петра Олексійовича в країні покращиться ситуація з економікою, російський газопровід "Північний потік-2" ніколи не буде сертифікований і ніхто не захворіє на грип чи коронавірус.

Але як тільки Порох повернеться, налагодиться все в момент:

Шуфрич знову отримає в обличчя, наповниться держбюджет,

Нафтогаз стане прибутковим, перестануть спізнюватися потяги

І "Північний потік – 2" не сертифікують вже ніколи".

Підписникам ютуб-каналу Володимира Завгороднього пісня про Порошенка сподобалася. Багато хто вважає цю композицію хітом із перспективним майбутнім.

Користувачі Ютуба пропонують автору не зупинятися та продовжити свою творчість у цьому напрямку.

Відповідь

Свою відповідь на "хіт про Порошенка" дав депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський на своєму телеграм-каналі.

"Чесно кажучи, фраза – я приніс добру звістку, у мене римується тільки з – Порошенко мусить сісти. Але можливо я трохи упереджений, як поет", – написав Бужанський.

І додав кадр із фільму "17 миттєвостей весни", де поліція не ризикнула заарештувати генерала нацистської Німеччини Карла Отто Вольфа.

Навколо Порошенка