Расизм не пройде: нардепи зажадали знайти тих, хто провокував Жана Беленюк

Колеги підтримали Жана Беленюка і закликали відшукати провокаторів / Колаж "Сегодня"

Конфлікт на ґрунті расової ненависті в центрі Києва, в який потрапив сьогодні народний депутат від "Слуги народу" і олімпійський чемпіон Жан Беленюк , викликав обурення у однопартійців політика.

Максим Бужанський на своїй сторінці в телеграм написав, щоб олімпійський чемпіон, народний депутат або просто громадянин відчував себе на вулицях рідного міста в безпеці, потрібно захищати громадян.

"Потрібно захищати громадян. Кожного... Продавця, дівчину, в яку якась мерзота жбурнула дрібницею за сказане не на тій мові слово. Того старого, який вийшов святкувати День Перемоги у Великій Вітчизняній Війні, ветераном якої він був, а йому в обличчя зігуют покидьки. Отих самих виборців опозиції, нехай вона триста раз інших поглядів, і саму опозицію теж, тому що без неї – в дзеркалах відбиватися перестанемо. Співака, який співає на тій мові, на якому хоче, і письменника, який пише на своїй рідній мові, а не мовою ворога. Громадянина, який не боїться сказати, що фанати есесівців, це дно. І, то, де про все це написано, Конституцію", – написав Бужанський.

Депутат від "Слуг" Микола Тищенко написав в Телеграмі, що звернувся в правоохоронні органи, щоб інцидент перевірили на наявність іноземного сліду.

" Нападки і провокації в сторону Олімпійського чемпіона і мого друга народного депутата України Жана Беленюкі так просто не пройдуть. Відправив депутатський запит в СБУ та Національну поліцію, щоб розібралися в ситуації і перевірили, чи не причетні іноземні держави до даного інциденту. Оскільки дана провокація явно націлена на розхитування ситуації всередині нашої держави ", – написав Тищенко.

Підтримала однопартійця і нардеп Єлизавета Богуцька у себе на сторінці в Фейсбуці.

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"Жан Беленюк, мій любий друг! Все, що ні некролог – реклама. Ті кінчені пидор@си, які сьогодні ображали тебе в центрі Києва, точно не українці. Можливо у них є наш паспорт. Але у них немає ні душі, ні мізків українців. Тварини, мерзота, покидьки ", – написала Богуцька

Тему, що такому явищу як расизм не місце в сучасному світі, підтримала депутатка Марина Бардіна ("Слуга Народу").

"Жахливо, що такі випадки продовжують траплятися в нашому суспільстві. Ненависть і жорстокість, побої – це все прояв слабкості і недалекоглядності людей, низький рівень просвіти. Усі ми рівні на цьому світі, незалежно від статі, кольору шкіри, віку, фізичного стану мови чи сексуальної орієнтації. Ніхто не може піддаватися насиллю чи мові ненависті", – зазначила Бардіна на своїй сторінці в Фейсбук.

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Слова підтримки висловив колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. "Жан Беленюк – справжній українець, який бореться за свою країну і перемагає для своєї країни. Це заслуговує на найвищу повагу. Покидьки, які образили його чи Кароліну Ашіон, чи будь-кого іншого за расовою чи іншою ознакою, – не вартують і мізинця цих людей. Це сором і дикість, що повинні бути засуджені і публічно, і юридично. Україна завжди була і буде взірцем поваги і толерантності", – написав Яценюк у Фейсбук.

Навколо інциденту