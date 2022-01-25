Обміняти Дурова на Крим? Байден несподівано потрапив у шахрайську схему

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Шахраї у мережі просувають так звані "інвестиційні проєкти", використовуючи образи відомих людей. Про це пише видання Антикор.

Павло Дуров

Навесні минулого року в інтернеті почала з'являтися реклама, в якій політики чи амбасадори відомих брендів пропонували громадянам взяти участь у неймовірно прибуткових інвестиційних проєктах. Найчастіше в рекламі згадувався автор Telegram Павло Дуров, який нібито всупереч заборонам створив блокчейн-платформу "Gram Ton".

Реклама

В анонсі свого так званого нового продукту шахраї нелегально використали його фото та кілька популістських сюжетів.

Що пропонували

"Альтернатива банкам" – нова платформа, яка дозволяє отримувати величезні прибутки;

"Надра – народу!" — проєкт з освоєння наддоходів від продажу нафти та газу;

"Фінанси для людей" – допуск до закритих інвестиційних інструментів.

Для просування реклами та заклику інвестувати в ці проєкти шахраї часто використовували стилістику відомих російських ЗМІ, таких як "Росія-24", Russia Today і РБК.

Байден вимагав видати Дурова в обмін на Крим

Зловмисники залучають до своїх схем людей за допомогою фейкового відео, як Байден хотів обміняти Дурова на Крим. Насправді – це монтаж.

Реклама

У мережі був опублікований фейковий відеоролик, у якому йдеться про те, що президент США Джо Байден нібито вимагав видати Дурова в обмін на визнання Криму російським.



Байден нібито хотів отримати крім самого бізнесмена і його блокчейн-платформу, яка понад два роки приносила користувачам дохід у 470 дол. на день.

Приклад шахрайської схеми

Володимир Путін

Кореспондент Forbes вирішив перейти за одним із таких посилань, щоб зрозуміти, що задумали шахраї і як це працює.

Реклама

Перейшовши за посиланням під одним із відео, він залишив свій телефон. Чоловікові передзвонили та представилися співробітником Газпрому. Шахрай розповів, що президент Росії Володимир Путін заявив, що кожен мешканець країни може відкрити рахунок й торгувати нафтою, газом та акціями компаній".

Журналісту запропонували перевести певну суму на нібито рахунок Газпрому, після чого особистий експерт займатиметься індивідуальним розвитком його рахунку, при цьому Дурова шахрай жодного разу не згадав.