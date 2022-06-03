Невзоров та його дружина стали громадянами України? Усі подробиці

Антон Геращенко заявив, що Олександр Невзоров та його дружина стали громадянами України. / Фото: Колаж: Сьогодні

Відомий російський журналіст та публіцист Олександр Невзоров та його дружина Лідія Невзорова стали громадянами України. Така інформація почала з'являтися вранці, 3 червня, у Telegram-каналах, пізніше її підтвердив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, а згодом і сам Невзоров натякнув, що вона відповідає дійсності.

Сайт "Сьогодні" розповідає, що про це відомо.

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Раніше зазначалося про те, що Олександр Невзоров разом зі своєю дружиною Лідією подав заявку на отримання українського громадянства – в російських ЗМІ навіть опублікували документ.

Telegram-канал "Украина Сейчас" поспілкувався зі співробітником МЗС України Анатолієм Ковалем, номер якого вказано на бланку документа, де значиться Невзоров та його дружина.

"Я не знаю, як цей документ міг потрапити у відкритий доступ. Я не зараз нічого коментуватиму", – відповів Коваль.

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Пізніше про це повідомив у себе в Telegram радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. За його словами, Олександру Невзорову та його дружині Лідії Невзоровій було надано громадянство Указом Президента Володимира Зеленського за "визначні заслуги" перед нашою країною.

"Спасибі, Олександре та Лідіє, за вашу сміливість та чесність. За щире бажання допомогти зупинити війну та правдиву оцінку реальної ситуації", – написав він.

Крім цього, Геращенко зазначив, що 23 березня у РФ проти Олександра Невзорова було порушено справу за "дискредитацію Збройних сил РФ" – за те, що "чесно розповів народу Росії про варварське бомбардування пологового будинку в Маріуполі".

"Наприкінці березня подружжя Невзорови подали заяви з проханням надати їм українське громадянство. В Україну вони поки не приїхали", – повідомило нам інформоване джерело в Кабміні.

Далі у своєму Telegram-каналі висловився і сам Олександр Невзоров, зазначивши, що війна в Україні є злочином:

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"Є злочинець і є жертва злочину. Є вбивця і є той, кого він убиває або намагається вбити. Злочинець – Росія. Жертва – Україна. Це неможливо заперечити чи спростувати. Це факт. Ну, а далі кожен робить свій вибір: допомагати злочинцю чи рятувати його жертву".

За його словами, якби кожен зі 140 мільйонів росіян "затулив би собою поставлену до стінки Україну", то не було б ні Бучі, ні Маріуполя, а також "сотні тисяч трупів і тих мільйонів смертей, в які ще обійдеться витівка диктатора, що збожеволів".

"Так, стати поруч із тим, кого розстрілюють, не завжди комфортно. Мабуть, простіше стати в ряд розстрільників. Кожен сам робить свій вибір. Важливо розуміти, що третього варіанту не існує. Я встаю на бік жертви. І я страшенно вдячний тим змученим, зневіреним, закривавленим людям України, що дозволили мені зайняти серед них місце", – написав Невзоров.

Нагадаємо, Олександр Невзоров заявив, що президент РФ Володимир Путін зазнав "страшного опромінення" і "одержимий абсолютно маревними ідеями".

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