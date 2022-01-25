Не впізнати після свят! Анна Скороход здивувала всіх у Раді новим образом

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Депутат Верховної Ради Анна Скороход (група "За майбутнє") вперше після смерті свого нареченого – нардепа Антона Полякова розпустила волосся. Фото на своїй сторінці Facebook опублікував парламентський фотограф Ян Доброносов.

Сьогодні Скороход змінилася: зробила світліший тон і розпустила волосся, а образ вона підкреслила яскравим макіяжем.

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Анна Скороход фото: Facebook.com/dobronosov.yan

Анна Скороход фото: Facebook.com/dobronosov.yan

Користувачі соцмереж відразу ж відреагували на зміну образу. Багатьом сподобалося, як зараз виглядає Ганна.

"Траур закінчився", – написали у коментарі до фото.

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А як виглядала Скороход раніше

До трагедії вона часто фарбувала губи та робила укладку.

Скорохід та Поляків

Після того, що сталося, Анна почала носити траурний одяг і заплітала русяве волосся в колоски.

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Головним іміджмейкером є Тимошенко

Моду на зачіски в парламенті задає лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко, яка не проти поекспериментувати із зовнішністю.

Оскільки політики завжди на очах у суспільства, у парламенті доводиться змінювати образи.

Образи та імідж Тимошенко