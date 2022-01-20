На порозі "шалений собака" Путіна – термінове звернення Авакова до українців

Екс-міністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликав українську владу та опозицію не ігнорувати загрозу вторгнення Росії та об'єднатися заради захисту країни.

Час усім об'єднатися проти Путіна

"Укотре Україна стоїть перед загрозою військового вторгнення з боку сильного і скаженого ворога. Порівняно з цим усі внутрішні чвари, у тому числі і політичне протистояння між опозицією та чинною владою, всі внутрішні проблеми, навіть вкрай складна економічна ситуація, другорядні", – написав екс-міністр на своїй сторінці у Facebook.

Арсен Аваков: "Це українські безпілотники, які перебувають на службі української армії" Фото: aspi.com.ua

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Як зазначив Аваков, "біля наших кордонів шаленіє скажений собака путінського режиму".

"Ворог загрожує кожному будинку, кожній сім'ї, кожному українцю. Тому ми повинні бути дорослими і вірно усвідомити дійсність небезпеки. Ми не маємо права ігнорувати загрозу, ми не повинні панікувати, ми повинні бути відповідальними, бути сильними та найважливіше – бути єдиними!" – пише він.

За словами екс-глави МВС, українці змогли об'єднатися та зупинити ворога у 2014 році, і зобов'язані зробити це сьогодні.

"Незалежно від того, чи захоче чинна влада на чолі з президентом стати центром такої консолідації, як це має бути, закликаю всі проукраїнські сили об'єднати зусилля для захисту держави. У нас немає часу на політичну ворожнечу – настав час для консолідації та мобілізації заради України!" – наголосив він.

Влада та опозицію давно закликають до перемир'я

Низка українських політиків раніше вже зверталася до влади та опозиції із закликом вжити невідкладних заходів для відсічі російської агресії.

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Зокрема, екс-прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявляв, що влада має негайно ініціювати проведення саміту союзників України.

"На сучасному етапі українська влада має ініціювати невідкладне проведення саміту союзників України, саміту союзників за участю США, Великої Британії, обов'язково Німеччини та Франції, за участю всіх західних країн, які мають підтримати Українську державу", – сказав Яценюк, якого цитує Інтерфакс-Україна.

Екс-прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляв, що зараз – вирішальний період для України , і політична боротьба всередині країни – найгірша помилка.

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"Я закликаю всі політичні сили: перестаньте воювати між собою. Зараз настав час об'єднатися, щоб усі сили, досвід і ресурси максимально задіяли для стабілізації ситуації в країні та зміцнення економіки! Ми всі повинні тепер зберегти країну!" – упевнений політик.

Що Аваков говорив про російську загрозу

Раніше екс-глава МВС Арсен Аваков різко прокоментував вимогу Росії до США не приймати в НАТО Україну та Грузію. Він вважає вимогу Кремля втручанням у внутрішні справи суверенних держав.

"Це все, що слід знати про режим Путіна та його розуміння міжнародної політики. Імперський шовінізм, що перетворює серйозний міжнародний документ на повний абсурд!" – наголосив політик.

Арсен Аваков також розповідав, в яких умовах можливі переговори України та Росії.

"Мені подобається формат переговорів із Росією разом з нашими друзями – "нормандський формат". Не треба говорити з Путіним. Ми розмовлятимемо з іншою Росією – без Путіна. А наразі з путінським режимом можна говорити тільки в "нормандському форматі" на порядку денному, яку диктуватиме Україна – незалежність України, повага до її кордонів та територій, до її прав", – зазначив Аваков.

Колишній міністр внутрішніх справ також заявив, що у разі нападу військ РФ на Україну, необхідно буде негайно зібрати всю опозицію за стіл переговорів для спільного захисту країни. Політик наголосив, що до цієї розмови має включитися і президент України.