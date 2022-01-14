Луценко запропонував Порошенку посидіти у в'язниці

Луценко готовий поділитися досвідом перебування за ґратами з Порошенком / Колаж "Сьогодні"

"Кожний український політик повинен трошки побути в СІЗО. Це дуже корисно", – про це заявив колишній генпрокурор України Юрій Луценко, який провів у тюрмі два роки. Таку заяву він зробив під час передачі "Народ проти" на телеканалі "Україна 24".

Порошенко і в'язниця

Юрій Віталійович розповів, що підтримує зв'язок із обвинуваченим у держзраді п'ятим президентом України Петром Порошенком. За його словами, лідер "Європейської Солідарності" готується сісти до в'язниці. При цьому Порошенко впевнений, що надалі виграє суди, зокрема Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ).

Реклама

"Зараз він чітко знає, куди він іде, на що він іде, як він пройде і абсолютно не сумнівається, що він виграє це і юридично, і політично... Я приблизно уявляю, що зараз відчуває Порошенко. У мене теж все це було. Я все це пройшов, зараз до цього готується Порошенко", – поділився своїми спогадами Луценко.

26 грудня 2010 року співробітники Служби безпеки України "Альфа" затримали Луценка

Політична справа

Луценко не сумнівається, що справа проти Порошенка має політичний підтекст. Тому тут багато юридичних недоліків. А значить, зрештою Петро Олексійович отримає політичні вигоди з цієї ситуації.

"Я хотів би звернути увагу на просту річ – Кримінально процесуальний кодекс. Там є спеціальна стаття, як відбуваються будь-які дії що до народного депутату України. Там чітко написано – що до Порошенка, як до народного депутата, можна вчиняти будь-які слідчі дії, в тому числі на судовому засіданні розглядати можливість його арешту в його присутності! А слідчій суддя має Порошенка завчасно повідомити. Цього не будо зроблено. Це був таємний закритій суд в 20 хвилин, на якому не було ні Порошенка, ні його адвокатів. Ба більше – ні той, ні інший про це навіть не знали", – зазначив політик.

Порошенко призначив Луценка генеральним прокурором у 2016 році

Реклама

Також закон передбачає, що через 24 години після такої дії прокуратура має повідомити голову Верховної ради про дії, які були здійснені відносно народного депутата. Як відомо, спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що йому нічого відносно Порошенка не надходило.

"Отже, з юридичної точки зору, як людина, яка все це пройшла, мене теж возили по різним справам, і як людина, яка виграла в Європейському суди і першим з українців отримала виграш по статті 4 я був визнаний політв’язнем гарантую – Порошенка виграє цю справу в будь якому разі. Але це буде потім. А зараз задача стоїть закрити лідера опозиції", – резюмував Луценко.

Маляви для Тимошенко

Колишній генпрокурор готовий підтримати Петра Олексійовича та передати той досвід, який сам здобув, коли за часів президентства Віктора Януковича опинився за ґратами. Він згадав, як вчив Юлію Тимошенко (перебувала у Качанівській виправній колонії № 54 з 2012 по 2014 рік) передавати тюремні маляви.

Реклама

"Я ж трошки раніше сів. Ми переписувалися, про політику в тому числі. Мені дехто закидає, що вона сиділа в комфортніших умовах. В тюрмі не буває комфортних, або некомфортних умов. Це – тюрма. Це величезне випробування побути Робінзоном в вонючому місці, де з ранку тебе будить скажене виття голодних собак, таке враження, що їх хтось ріже. Де ти стикаєшся з різними людьми, до речі там більше нормальних людей аніж в Верховній Раді", – зазначив Луценко під час ефіру.

Справа Порошенка

24 грудня суд дозволив затримати Порошенка для його примусового приводу до суду, де йому обиратимуть запобіжний захід. Прокуратура проситиме арешт із можливістю внесення застави в 1 мільярд гривень.

Порошенко збирається 17 січня повертається до України, і порадив владі не лякати його арештом. Більше того, адвокати політика навіть попросили суд призначити на 17-те засідання щодо розгляду запобіжного заходу – він готовий сам з'явитися до суду, без наручників.

В одному з останніх інтерв'ю лідер "Європейської Солідарності" заявив, що обов'язково повернеться до країни та впевнений, що його не відправлять до СІЗО.

Справа Луценка