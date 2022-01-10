Лероса судитимуть через Зеленського – що йому загрожує

Гео Лерос публічно образив президента Зеленського. Фото: колаж "Сьогодні"

До суду направлено обвинувальний акт стосовно народного депутата України Гео Лероса, якого обвинувачують у скоєнні хуліганства та умисному невиконанні рішення суду. Про це повідомляє прес-служба ДБР.

"10 січня 2022 року, до суду скеровано обвинувальний акт відносно народного депутата України, який обвинувачується у вчиненні хуліганства та умисному невиконанні рішення суду.

За інформацією ДБР, 6 грудня 2021 року слідчі завершили досудове розслідування стосовно народного депутата.

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Як повідомляється, 11 та 12 листопада 2021 року, Гео Леросу було повідомлено про підозру за грубе порушення громадського порядку у сесійній залі Верховної Ради України та за невиконання рішення суду, що набрало законної сили.

Слідчі ДБР у рамках розслідування у кримінальному провадженні встановили, що 4 листопада 2021 року народний обранець, виступаючи з парламентської трибуни, образливо висловився стосовно вищих посадових осіб держави.

В іншому епізоді слідчі ДБР встановили, що 11 серпня 2021 року Київський апеляційний суд визнав недостовірною та такою, що порочить честь, гідність та ділову репутацію, інформацію, поширену депутатом 29 березня 2020 року на його сторінці в одній із соціальних мереж.

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Одночасно вказаною постановою суду народного депутата України зобов’язано спростувати поширену ним інформацію, виклавши на своїй сторінці відповідний текст.

Зазначене рішення суду 11 серпня 2021 року набрало законної сили та є чинним.

Народний депутат України умисно не виконав рішення суду, хоча був належним чином з ним ознайомленим та мав для цього реальні можливості.

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Кваліфіковано кримінальні правопорушення у першому випадку за ч. 1 ст. 296 КК України (грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства); у другому – за ч. 1 ст. 382 КК України (невиконання судового рішення).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді штрафу від п’ятисот до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років.

Передісторія