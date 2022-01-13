Куди дивився Зеленський? Люди Порошенка зайняли Офіс президента – фото

Соратники Порошенка повеселилися на роботі. Колаж "Сьогодні"

Народний депутат Ірина Геращенко спантеличила несподіваним фото: перебуваючи у приміщенні партії "Європейська солідарність", вона написала, мовляв, на робочому місці в Офісі президента.

Тож у якому там офісі Геращенко?

Вона повідомила, що перебуває з іншими колегами в Офісі президента. Хоча з фото видно, що вони явно не на Банковій. Судячи з усього, вони вирішили пожартувати і трохи потролити владу.

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"Четвер. Ранок. Офіс президента. Працюємо з Вікторією Сюмар, Ростиславом Павленком, Олександром Турчиновим", – написала нардеп у Facebook.

А у коментарях пояснила, що йдеться про офіс п'ятого президента України, який зараз перебуває у Брюсселі. На репліку журналіста, що у "ЄС" президент теж не на робочому місці, вона відповіла: "Він у Брюсселі. Працює над міжнародною підтримкою України. Чим і має займатися лідер".

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Порошенко справді у Брюсселі

Поки правоохоронці чекають на літак із Порошенком з Варшави, він несподівано полетів до Брюсселя (Бельгія), де провів низку зустрічей з європейськими політиками.

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Там він говорив не про свої проблеми в Україні, а про те, що робити з російським агресором, який загрожує великою війною.

"Санкції, які мають бути застосовані вже зараз для того, щоб ослабити Росію, ослабити її військову міць і ослабити апетити Росії щодо України і європейської безпеки загалом", – сказав він.

Як справи у самої Геращенко

У перші дні 2022 року Ірина Геращенко примудрилася зламати ногу, причому вже вдруге одну й ту саму. Перший перелом був 11 років тому.

Ірина Геращенко вже вдруге ламає ту саму ногу. Колаж "Сьогодні"

А у грудні нардеп потрапила у кілька неприємних ситуацій. Одна з них – Ірину Геращенко образив "слуга" Олександр Ковальчук. Вона у відповідь пригадала депутату мати в сесійній залі та заявила, що він уже встиг вибачитися.

"Нічого особливого, просто фракція "слуг" населена місцевими Гогілашвілі. Депутат Ковальчук сьогодні грубо хамив..."

Але були не лише скандали, а й смішні ситуації. Під кінець роботи парламенту 2021 року під час виступу з парламентської трибуни нардеп переплутала Порошенка із Зеленським, чим розсмішила депутатів у залі.