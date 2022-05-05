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"Щиро радий за росіян, молодці". Топ-10 кричущих цитат пропагандиста Шарія

Софія Ковнір
5 травня, 12:54
Проросійського блогера затримали в Іспанії 4 травня. Тепер його екстрадують до України

Анатолій Шарій відкрито підтримував Росію. Фото: колаж "Сьогодні"

Проросійський блогер Анатолій Шарій, якого затримали в Іспанії, часто критикував українську владу, а також виявляв свою любов до Росії. Крім того, він підтримував президента РФ Володимира Путіна.

"Сьогодні" зібрав 10 висловлювань пропагандиста Шарія, за які його звинувачують у держзраді.

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Любов до Росії

У 2021 році після візиту до Москви Шарій поділився враженнями від поїздки. За його словами, у нього, який прожив 10 років у ЄС, місто викликало здивування.

  • "Кілька "о**ренно". О**ренно чисто, о**ренно зручно, о**ренно технологічно, о**ренний сервіс, о**ренно дешево (знаю, всі кажуть, що дорого, але це дуже дешево), о**ренно смачно, офігітєльно красиво. Це "провінціал" з Брюсселя, Барси, Парижа, який прожив у ЄС 10 років, каже", – говорив він.

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Анатолій Шарій у Москві

Зневажав СБУ та Зеленського

  • "Повторюся – я на хFace with tears of joyю крутив ваше смердюче СБУ, вашого схибленого психопата Зеленського і всю вашу команду хворих покидьків. Виродки Face with tears of joy".

Захоплення російською COVID-вакциною

  • "Росія насолоджується найбільшим науковим проривом з часів СРСР. Путінська вакцина, яку раніше зневажали, тепер фаворит боротьби з пандемією ковіду. Передаю привіт хриплому дебілові. Щиро радий за росіян, молодці".

Називав Крим російським

  • "За сьогодні я опублікував п'ять карт України без Криму. Можу більше".

Не визнавав українські санкції

  • "Українські санкції – це типу української вакцини щось. Унікальна і по суті невидима. Але можна з надутими щоками хрипіти про важливість".

Підтримував Путіна

  • "Справа у геополітичних інтересах президента Путіна. І він не повинен думати, щоб було добре Україні. Він повинен думати, щоб добре було Росії. Це є об'єктивно нормально. Те, що людина має потужні геополітичні імперські амбіції — це факт. Чи це погано? Я не знаю, не беруся судити. І не скажу зараз, що це погано".

Засуджував українців

  • "Зверніть увагу на українців, що домоглися чогось. Їх об'єднує одне. Вони свого часу змогли втекти. Хто знає, що з ними було б сьогодні, як збирали б на обіди і думали, що жерти завтра".

Критикував українську владу

  • "Зе заборонив Партію Шарія. Диктатор на мінімалках не зміг знайти нічого, щоб заборонити по суду, і вирішив заборонити беззаконня. Зараз впаду обличчям у подушку та розплачусь. Або просто продовжу, як і партійці, допомагати людям, поки ти, лайна шматок, піаришся і відосики записуєш".

Був расистом

  • "Цигани – бруд світу. Ну, хіба ні? (…) Невже для того, щоб зрозуміти це, потрібно поховати дитину, якій чорн*ж*пі регулярно продавали чорну? Для того, щоб зрозуміти, чи потрібно виявити зникнення останніх грошей у розрізаній сумці? Цигани – бруд світу. Європа поступово прокидається і під обурені крики толерастів починає бруд чистити. Коли прокинемося ми".

Шарій-українофоб

  • "Дуже дивують повідомлення в стилі "Ти що, хочеш, щоб у Білорусі було як в Україні". Перше – не вірю, що білоруси почнуть так само вбивати одне одного і розповідати, що це круто. Друге – вони мають право спробувати. Це їхнє право – законно змінити те, що вони хочуть змінити".

Затримання Шарія

В Іспанії затримали проросійського блогера Анатолія Шарія, якого підозрюють у державній зраді. Про це повідомили у Службі безпеки України.

"Правоохоронні органи Іспанії затримали Шарія 4 травня. Це стало можливим завдяки тісній взаємодії Служби безпеки України з Офісом генерального прокурора, міжнародними партнерами та у результаті багаторівневої спецоперації українських правоохоронців", – заявили у відомстві.

У СБУ зазначили, що це затримання – чергове свідчення того, що кожен зрадник України рано чи пізно отримає заслужене покарання.

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Нагадаємо, що українська спецслужба підозрює Шарія у вчиненні злочинів, передбачених двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ст. 111 (Державна зрада)
  • ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

На переконання слідчих СБУ, Шарій здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері. Є підстави вважати, що блогер діяв на замовлення іноземних структур.

Докази слідства підтверджені низкою експертних досліджень, які встановили, що в інтерв’ю та виступах Шарія наявні факти його підривної діяльності проти України.

Минулого року йому було оголошено про підозру.

Наразі тривають усі необхідні слідчо-оперативні заходи.

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