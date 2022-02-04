Генсек НАТО змінює роботу на тлі загрози Росії

Генсек НАТО Єнс Столтенберг (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг стане керівником Банку Норвегії. На цій посаді він замінить Ойстейна Олсена.

Про це повідомили на сайті банку.

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"Від імені Банку Норвегії я хотів би привітати Єнса Столтенберга з його призначенням на посаду керівника Банку Норвегії. Я знаю пана Столтенберга як зацікавленого та компетентного економіста. Упевнений, що з його досвідом він успішно впорається з цією роллю", – сказав чинний голова банку Олсен.

Зазначимо, про бажання піти у відставку Олсен повідомив у серпні 2021 року. Скласти повноваження він має намір після свого щорічного звернення у лютому.

Крім того, через роботу в НАТО Столтенберг не зможе вступити на посаду приблизно до грудня. З 1 березня банком управлятиме заступник Олсена Іда Волден Бах.

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Генсек НАТО Єнс Столтенберг. Фото: The Wall Street Journal

Хто замінить Столтенберга на посаді генсека НАТО?

За даними видання DPA, серед можливих кандидатів на пост генерального секретаря НАТО розглядаються такі кандидатури:

колишній прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей,

прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте,

прем'єр-міністр Естонії Кайя Каллас,

колишній комісар ЄС із закордонних справ Федеріка Могеріні,

президент Румунії Клаус Йоханніс.

Сам Столтенберг подав заявку на посаду голови Норвезького банку ще у грудні минулого року.

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Що відомо про Столтенберга?

Єнс Столтенберг – норвезький державний діяч, багато років присвятив служінню рідній країні. У 2014 році він очолив НАТО.

Столтенберг під час роботи. Фото: Instagram/jensstoltenberg

До цього політик очолював Норвезьку робітничу партію, обіймав посаду прем'єр-міністра Норвегії, а також був міністром фінансів.

У Столтенберга є сторінка в Instagram, де він публікує фото з робочих зустрічей, архівні кадри із сімейних альбомів, знімки з дружиною та дітьми. Одружений із дипломаткою Інгрід Шулеруд, у них двоє дітей.

Єнс Столтенберг у молодості із дружиною Інгрід. Фото: Instagram/jensstoltenberg

Посада генсека НАТО

Генеральний секретар – головна виконавча посадова особа Альянсу. Він очолює Раду НАТО – основний політичний керівний орган, Групу ядерного планування, а також Раду євроатлантичного партнерства, Групу середземноморського співробітництва, Раду Росія–НАТО, Комісію НАТО–Україна, Комісію НАТО–Грузія.

Крім того, він призначає співробітників міжнародного секретаріату НАТО та керує його роботою.

Прапор НАТО. Фото: Getty Images / Фото: Getty Images

Кандидатури на цю посаду, висунуті країнами-членами, обговорюються на неофіційних консультаціях, поки не дійдуть єдиного рішення. Після цього Генеральний секретар призначається Радою НАТО на чотирирічний термін (з можливістю продовження).

Вступ на посаду відбувається через деякий час після призначення.

Що Столтенберг говорив про Росію?

Єнс Столтенберг неодноразово негативно відгукувався про Росію як загрозу стабільності в Європі. У своїх заявах генсек НАТО підтримує Україну й закликає РФ до негайної деескалації.

Також Столтенберг заявляв, що саме Росія створила кризу з безпекою у Європі та загрожує військовою силою. Водночас Україна має повне право на самозахист.

Крім того, нещодавно генсек Альянсу пообіцяв Києву, що ніколи не піде на компроміс із Росією щодо України. За його словами, у всіх союзників НАТО однаковий підхід до Росії: стримування та готовність до діалогу.

Президент України Володимир Зеленський (ліворуч) та Єнс Столтенберг (праворуч). Фото: president.gov.ua / Фото: president.gov.ua

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