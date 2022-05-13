Філатову в ОП порадили бути скромнішим

Подоляк звернувся до Філатова / Фото: Колаж: Сьогодні

Мер Дніпра Борис Філатов розповів про те, що в країні знову розпочалися взаємні звинувачення між людьми. Він додав, що іноді також може сваритись з друзями та політиками, але закликав усіх не з'ясовувати стосунки під час війни. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на слова Філатова.

Пост мер Дніпра опублікував у Facebook.

Реклама

"Нещодавно я посварився зі своїм старим товаришем. Ми з ним часто лаємося. Особливо по роботі. Він – впливова людина державного масштабу. Але цього разу ми посварилися з ним насмерть. І одразу знайшлися "добрі люди", які цим скористалися. Заздрісники, негідники і просто тупі послужливі служаки, але є старі та спільні друзі, які сказали: "Так, хлопці, стоп, а ну давайте, зупиняйтесь", – написав Філатов.

Він також додав, що спробував посваритися з Оленою Шуляк – головою партії "Слуга Народу".

"Гарною і мудрою жінкою, на яку я накинувся абсолютно без причин. Олена мене проігнорувала. Вранці я знайшов у собі мужність вибачитися. Взагалі, чоловікові ніколи не соромно вибачитися перед жінкою. Будь-якою. Просто тому, що вона жінка і навіть якщо вона неправа. Дорогі мої друзі, підписники і не тільки. Ми – дивовижний народ, який завжди об'єднується перед загрозою смертельної небезпеки, але одразу починає з'ясовувати стосунки, як тільки стає трохи легше дихати", – написав Філатов.

Реклама

Він наголосив, що війна ще не закінчилася.

"Щодня гинуть найкращі з нас. А ми знову почали жити перепалками", – написав Філатов.

Він попросив усіх з'ясовувати стосунки вже після закінчення війни.

Реклама

"Стоп. Брейк. Припинили. Це чорно-біла війна. І тут треба дати відповідь лише на одне запитання: "Ти за Україну чи проти?". Всі інші стосунки з'ясуємо після війни. Ні. Після нашої спільної Перемоги", – написав Філатов.

Що відповів Подоляк?

"Зараз, Борисе Альбертовичу, працює всього кілька правил… 1. Вперто, рутинно працювати. Часто всупереч… 2. Не лаятися обов'язково (через "неможу", в тому числі)… 3. Вибачатися обов'язково (навіть якщо у всьому правий)… 4. Ігнорувати наїзди і не втягуватися в суперечки... 5. Не страждати нарцисизмом і не тішити своє марнославство... Ну і найважливіше, власне "я" поки що залишаємо осторонь... Тому що надто багато хто вже заплатив страшну ціну і нам тепер заради них потрібно правильно все закінчити… Тільки на користь України…", – прокоментував Подоляк.

Читайте також: