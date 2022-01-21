Все змішалося – яйця, свині! Суперечка про безпеку країни переросла в "клініку"

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В ефірі програми "Велика п'ятниця" на телеканал "Україна 24" сталася суперечка між народним депутатом Романом Сохою, а також політологом Сергієм Биковим.

Пізніше до суперечки приєдналися нардеп Анна Скороход та політичний аналітик Валентин Гладких.

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Спершу нардеп Роман Соха звернувся до політолога Сергія Бикова з питанням про нестачу коштів на оборону держави.

Роман Соха: Чому президент просить...

Сергій Биков: Запитайте у президента, чого президент просить.

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Роман Соха: На вашу думку. Чому він просить Америку про більш превентивні заходи щодо Росії, а Верховну Раду, – зокрема, "слуг народу", – він просить прийняти бюджет: 28 млрд на закупівлю озброєння, а 126 млрд – на дороги?

Сергій Биков: ...і понад 300 млрд на українську оборону. Тобто рекордний бюджет на оборону – це ви не помічаєте? Ось це якраз той приклад...

Роман Соха: Там 80% заробітної плати.

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Сергій Биков: ...якщо ваше політичне завдання. Дозвольте, будь ласка. Ви маєте внутрішнє завдання, здатність, бажання чогось не бачити, як, наприклад, рекордний оборонний бюджет...

Роман Соха: 28 млрд на закупівлю озброєння...

Сергій Биков: ...то ви це не побачите за жодних обставин. Ви побачите дороги, що завгодно, але ніколи ви не погодитеся з тим, що на оборону... грошей більше. Тому що вам це політично невигідно. Ви не хочете дивитися на речі об'єктивно, а дивитесь виключно з боку політичної кон'юнктури.

Далі в суперечку вступила нардеп Анна Скороход.

Анна Скороход: А яка середня зарплата у військовослужбовця? Ви знаєте?

Сергій Биков: Слухайте, а ви знаєте, скільки коштує одне гусяче яйце?

Анна Скороход: Ні, зачекайте, у нас питання...

Сергій Биков: Ні? Ну, так поясніть. Давайте ви не будете мені тут розповідати й ставити запитання щодо середньої зарплати військовослужбовця.

Анна Скороход: Ви кажете про великі виділення на оборону.

Сергій Биков: Якщо ви справді почнете дивитися на зарплату військовослужбовця.

Анна Скороход: Так ось, військовослужбовець на передку отримує 12 тис. грн.

Сергій Биков: Який? Це військовослужбовець морської піхоти?

Анна Скороход: Це, між іншим, менше, ніж у більшості в Києві.

Сергій Биков: Ви ставите запитання, у яких взагалі не орієнтуєтесь.

Анна Скороход: Я ж сказала – на лінії розмежування.

Сергій Биков: На першій лінії чи на другій?

Анна Скороход: У мене там хлопці сидять. 12 тис. грн.

Сергій Биков: На першій лінії чи на другій?

Далі слово взяв політичний аналітик Валентин Гладких.

Валентин Гладких: Ви серйозно не розумієте чи удаєте, що не розумієте, що фраза "Росія готується напасти", "Росія нападе" та "Росія може напасти" – це 3 різні питання. І на них може бути повністю 3 різні відповіді. Хто б це не казав...

Відповідь на запитання – чи може Росія напасти? – не 50 на 50. Так, така можливість є, але треба оцінювати цю можливість. Для цього є спеціально навчені люди, методики, які дозволяють все це зробити.

Анна Скороход: То вони – спеціально навчені – коментують? Це ж не бабуся на базарі сказала.

Валентин Гладких: Я зрозумів, що все-таки є люди, які насправді не розуміють, у чому різниця між "може напасти", "готується напасть" та "нападе".

Анна Скороход: До чого тут це?

Валентин Гладких: Дуже шкода, що такі люди мають депутатський мандат.

Анна Скороход: Ідіот. Я просто... Я не знаю. Це доводити свині, на чому вона носить хвіст. Ну чесно – це просто якесь марення. Ми тут у різних студіях, у нас тут різна Матриця відбувається. Я просто слухаю...

Валентин Гладких: Я вам ще раз говорю, що коли керівник розвідки говорить про те, що "Росія готується напасти"...

Анна Скороход: Це лікарня. Це просто лікарня.

Нагадаємо, колишній генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Росія може зробити танковий бліцкриг на Київ. Також не виключений варіант із визнанням т.зв. "ЛНР" та "ДНР", що створить нові проблеми на південному сході країни.

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