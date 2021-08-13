Дмитро Белянський: "Створення партії "Велика деолігархізація" дало б не гірші електоральні результати, ніж" Слуга народу "

У разі створення партії "Велика деолігархізація" вона отримала б не меншу підтримку виборців, ніж "Слуга народу".

Про це заявив автор і ведучий телевізійного проєкту "Велика деолігархізація" на телеканалі Україна 24, член Наглядової ради "Медіа Групи Україна" Дмитро БЕЛЯНСЬКИЙ в інтерв'ю "Апострофу".

- Крім програми на ТБ, у "Великий деолігархізації" є власний канал в Telegram. А чи можуть в майбутньому ці записи в соцмережах, наприклад, перерости в документальний фільм?

- Однойменний Telegram-канал поки використовується виключно в допоміжних цілях і орієнтований на тих, хто ніколи в своєму житті більше не включить телевізор, – ми ж не можемо їх позбавляти такого задоволення.

У що переросте "Велика деолігархізація", я поки не знаю, це безпосередньо залежить від того, чим закінчиться... мала? Ну, звичайна деолігархізація. Юлія Мендель, наприклад, в останній програмі міркувала про те, що створення партії "Велика деолігархізація", загалом, дало б не гірші електоральні результати, ніж створення партії "Слуга народу".

- Про проблеми в політиці ми можемо дізнатися у вашій програмі, а що, на вашу думку, є однією з головних проблемою суспільства, яку слід розв'язувати?

- Наша проблема – це бідність. І те, що єдиний працюючий соціальний ліфт називається "Система" – коли ти, вставши на державну посаду, починаєш багатіти за рахунок бідних. Тому те, що президент Володимир Зеленський пішов проти Системи, для мене набагато більше значить, ніж те, що він поки називає це деолігархізація.

Шлях від бідності до багатства повинен зводитися до простого вибору з двох ліфтів – або хороша освіта і кар'єра у великій корпорації, або власний бізнес. Але спочатку треба зруйнувати Систему.

Нагадаємо, що недавно до команди "Велика деолігархізація", яка виходить на телеканалах "Україна" і "Україна 24", приєдналася експрессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель.

Також до команди приєднався незвичайний колумніст Артем Погорєлов. Артем розповідає про реформи президента Володимира Зеленського особливим способом – шляхом ілюстрації підсумків тижня в картинах.