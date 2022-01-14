"Дідові зовсім погано": у Путіна почалися серйозні проблеми з пам'яттю – відео

Путін "не подужав" ім'я свого казахстанського колеги / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Росії Володимир Путін вкотре не зміг правильно вимовити ім'я глави Казахстану Касим-Жомарта Токаєва. Подібний інцидент відбувається вже втрете. Про це в Twitter написав мережі блогер Рустем Адагамов та опублікував відео чергового ляпу.

Путін ніяк не запам'ятає ім'я Токаєва

На зустрічі з міністром оборони Сергієм Шойгу, де обговорювалося виведення військ ОДКБ з Казахстану, господар Кремля виголосив ім'я президента Казахстану як Ксажим Скемільєвич замість Касим-Жомарт.

Реклама

Звертаючись до Шойгу, Путін зазначив, що миротворці відіграли "дуже важливу роль у стабілізації ситуації в Казахстані". При цьому він зазначив, що таку оцінку дав президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, проте виголосити ім'я та по батькові казахстанського колеги голова вкотре не зміг.

"Це оцінка самого президента Казахстану Ксм-Жм Кемеловича Токаєва", – сказав Путін.

Примітно, що фрагмент із обмовкою вирізали з ефірів федеральних каналів.

Реклама

Днями від нього вже "постраждав" Токаєв

На онлайн-засіданні лідерів країн Організації договору про колективну безпеку виступаючи у прямому ефірі, президента РФ Володимир Путін не зміг правильно назвати ім'я президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва .

Путін доводить Мережу до сліз

Під постом блогера користувачі почали залишати коментарі до відео та висміяли Путіна.

Реклама

"Напишіть вже йому на папірці хтось великими літерами імені президента Казахстану. Пєсков, ау!", – написав Адагамов.

Також публікацію прокоментував Михайло Хородковський. Він порадив не сміятися з інших європейських лідерів, а почати з себе.

"Путін не зміг запам'ятати ім'я президента Казахстану. Замість Касим-Жомарта він підтримав якогось "Кемела Жомартовича". Як там пропаганда? Ще сміється з Байдена та його "деменції"?", – написав він.

Один користувач припустив, що Путін у такий спосіб демонструє неповагу до казахського лідера.

"У Путіна є вже готовий шаблон; Гей ти! Що ти там хрюкнув?!", – прокоментував він ляп президента РФ.

Хтось припустив, що російський лідер втрачає навички.

"Чекіст втрачає хватку", – йдеться у коментарі до посту.

Ще один користувач зазначив, що президент РФ ставиться зневажливо до казахського лідера.

"Це меседж: "Мені начхати як тебе звуть", – написав він.

Користувачі мікроблогу припустили, що у господаря Кремля проблеми зі здоров'ям і він почав забувати.

"А чи не старечий маразм... чи пан Альцгеймер прокрадається?"

"Путін ніяк не може запам'ятати ім'я президента Казахстану і вже вдруге вимовляє невиразний набір букв. Дід зовсім поганий", – йдеться у коментарі.

Хтось порівняв його з Леонідом Іллічем Брежнєвим.

"Кемел Жомартович уже став Ксажим Скемільевичем. До "сиськимасиськи" дорогого Леоніда Ілліча залишився останній крок. Заберіть у нього кнопку!", – написав користувач мікроблог.

Конфузи господаря Кремля