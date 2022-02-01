Бикам пощастило, а у Змії – проблеми: прогноз астролога для Зеленського, Порошенка та всіх депутатів на китайський Новий рік

1 лютого о 05:03 за пекінським часом у Піднебесній настав китайський Новий рік. Цього дня 2022-го відзначають не лише жителі азіатських країн, а й навіть деякі українці. Адже це ще одна нагода зібрати всіх рідних за спільним столом.

Сайт "Сегодня" звернеться до східного календаря, щоб з'ясувати, що цього року чекає вітчизняних політиків. Скласти гороскоп для кожного знаку нам допомогла астро-нумеролог та консультант із фен-шуй Тетяна Долготович.

2022-й пройде під заступництвом Чорного Водяного (Синього) Тигра. У Верховній Раді представників сімейства котячих знайти було не так легко. Навіть "ТигрЮля" всієї парламенту Юлія Володимирівна народилася під іншим знаком.

Але без "смугастого рейсу" нікуди. Парламентськими тиграми можна назвати депутата "Європейської солідарності" Ірину Фріз і співголови депутатської групи "За майбутнє" Тараса Батенка. Астро-нумеролог прогнозує народженим на рік Тигра кар'єрний зліт:

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"Ваш головний девіз цього року – працювати і включати кмітливість, якою ви наділені від природи, прислухатися до свого внутрішнього голосу. Є шанс розбагатіти, але за умови, що старанно працюватимете і не чекатимете швидкого та легкого видобутку. А якщо будете наполегливими, видобуток буде однозначно. Пам'ятайте, що швидкість у гонитві за доходами може вас неабияк виснажити, тому не забувайте давати собі можливість відпочити і відновити витрачені сили".

Тиграм потрібно в новому році працювати і включати кмітливість / Колаж "Сьогодні"

Кроликам краще тримати рот на замку

Білими та пухнастими здаються на перший погляд голова парламенту Руслан Стефанчук і співголова депутатської групи "За майбутнє" Віктор Бондар. Все тому, що вони народилися на рік Кролика.

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"Кроликам слід бути обережними, стежити за своїми розмовами і тим, що ви кажете іншим. Ця інформація може звернутися проти вас. Взагалі тема словесних конфліктів може тяжіти протягом усього року, тому будьте обережні особливо з держструктурами, і навіть близькими, проти вас можуть висунути різні звинувачення. Намагайтеся обернути енергію конфліктності собі на благо. За допомогою активної роботи проводьте переговори, презентації, займайтеся рекламою і не бійтеся конкуренції", – радить експерт.

Кроликам слід бути обачними у своїх словах / Колаж "Сьогодні"

Дракони освоять нову навичку

Головним завданням у новому році для голови партії "Слуга народу" Олени Шуляк і депутата "ЄС" Ахтема Чійгоза є навчання та підвищення своєї кваліфікації, або освоєння знань та навичок для нової діяльності. Саме у сфері самоосвіти Тетяна Долготович радить розвиватися всім драконам:

"Ви можете блищати серед близьких і виступати перед великою кількістю людей. Ваша популярність цього року може побити попередні рекорди. Не будьте надто скромними, тому що енергії 2022 року приносять вам чарівність та привабливість в очах інших людей. Цього року ви можете зустріти споріднену душу або захопитися новим романом".

Дракони можуть очікувати популярності цього року / Колаж "Сьогодні"

Звиватися, як Змія, доведеться 2022-го

Лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко, а також співголова фракції "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабинович – їх обставини вже змушують бути гнучкими. Згадати лише судові справи, які ведуться проти них або їхніх соратників. За іронією долі, ці політики народилися під знаком Змії.

"2022 рік просить вас перебудовуватися на новий спосіб життя, бути активнішими, довіряти своїй інтуїції. Але при цьому стрімко розвиватися та навчатися. Нові знання та навички підвищать вашу харизму та принесуть привабливість для протилежної статі. Є всі шанси цього року створити нові стосунки та зустріти другу половинку".

Народженим у рік змії потрібно довіряти своїй інтуїції / Колаж "Сьогодні"

Народжених у рік Коня підстерігають недоброзичливці

Президент України Володимир Зеленський, голова депутатської групи "Довіра" Олег Кулініч, а ще депутат ОПЗЖ Віктор Медведчук і "слуга народу" Данило Гетьманцев – усі вони народилися під одним знаком. Їхній покровитель – Кінь.

"Для вас блискучі можливості приходитимуть протягом усього року. Вони сприятимуть благополуччю. Цей рік дає закладку нового майбутнього. Але, звісно, від вас залежить, за які можливості ви вхопитеся, а які пропустите повз. Але будьте вкрай акуратні: супротивники можуть завдати несподіваного удару, і особливо будьте уважні у лютому, травні, червні, жовтні та листопаді 2022 року. Намагайтеся оточувати себе надійними та перевіреними часом людьми", – насторожує фахівець.

До знаку Кінь прийдуть блискучі можливості / Колаж "Сьогодні"

Підопічні Кози краще добре обмірковувати рішення

Главу монобільшості у парламенті Давида Арахамію і нардепа від фракції "Батьківщина" Сергія Власенка поєднує загальний знак за східним гороскопом – Коза. Астролог радить політикам і всім, хто народився в рік цієї тварини, стежити за конфліктністю та зайвий раз не гарячкувати.

"Вмійте направити енергію в продуктивне русло і не сидіть без діла, інакше ця енергія може звернутися проти вас. Пам'ятайте також, що на кожну силу знайдеться сила потужніша. І найкраща для вас позиція – бути далекоглядним у прийнятті рішень цього року".

Представникам знака Кози потрібно навчитися управляти енергією / Колаж "Сьогодні"

Мавпам краще побути на самоізоляції

Практичні поради у період пандемії астро-нумеролог дає для китайських мавп:

"Мавпам у році Чорного Тигра слід бути обережними зі своїм здоров'ям і максимально приділяти увагу профілактиці та очищенню. Не слід часто бувати в місцях скупчення великої кількості людей. Будьте обережні в період затемнень, а також травень, серпень, грудень. Намагайтеся сфокусуватися на внутрішньому світі і приважить його в порядок, бережіть нервову та травну системи".

У парламенті на рік примату народилися нардеп "ЄС" Олексій Гончаренко, представник "Голосу" Ярослав Юрчишин і "батьківщинівець" Вадим Івченко.

Знаку Мавпи фахівець радить берегти нервову та травну системи / Колаж "Сьгодні"

Порада Півням: розвивати інтуїцію

Пернатим за китайським гороскопом не можна розслаблятися, інакше очікується каверза. Ця порада буде актуальною для Івана Крулька з "Батьківщини", Сергія Рахманіна з "Голосу" і Артема Дмитрука з "Слуги народу".

"Півням цього року слід бути вкрай уважними та стежити за своїми особистими речами. Перевіряйте ключі, двері, замки, сумку, будьте обережні у громадських місцях. Є свідчення на можливість пограбування. Це стосується не лише речей, а й вашої репутації чи авторських прав": наклеп, інтриги та обмани, зрада та підстави від близьких людей Завдання для вас у новому році – стежити за всім сказаним, не довіряти та не бути наївними".

Півням цього року слід бути дуже уважними / Колаж "Сьогодні"

Собака – найдуховніше наповнений знак східного гороскопу

Приділити час духовності експерт закликає Собак. Це буде актуально, наприклад, для заступника голови ВРУ Олени Кондратюк, співголови фракції ОПЗЖ Юрія Бойка і першого заступника фракції "Слуга народу" Андрія Мотовиловця.

"Вам відкривається божественна підтримка і керівництво, звертайтеся за допомогою до Вищих сил і вас завжди почують. Звертайтеся до Бога і розкривайте Бога всередині себе. Наповнюйте себе духовними практиками та знаннями, зрозумійте, що у вас є підтримка від Ангелів та всього Всесвіту, тільки попросіть. Ви можете творити свою реальність своїми молитвами та сподіванням на благословення, яким вас наділяють Вищі божественні сили цього року".

Собакам потрібно наповнювати себе духовними практиками та знаннями / Колаж "Сьогодні"

Всесвіт на боці знака Свині

Екс-спікер Дмитро Разумков, співголова "ЄС" Ірина Геращенко і глава Офісу Президента Андрій Єрмак – Свині. Не за характером, а за гороскопом. Тетяна Долготович стверджує, що для представників цього знака знадобиться старанність та включення своєї інтуїції.

"Вас підтримує сам Всесвіт, пам'ятайте, що бажання та прохання обов'язково принесуть результат, а отакий – це залежить від вашої віри та формулювання бажань. Будьте обережні в тому, що бажаєте – це може статися! У 2022 році ви отримуєте підтримку від Вищих Сил, але це також означає, що благословення надається заслужено і справедливо".

Знак Свині підтримує сам Всесвіт / Колаж "Сьогодні"

Пацюкам астролог радить відкинути гальма

Главу "Батьківщини" Юлію Тимошенко, співголову "ЄС" Артура Герасимова і першого заступника голови парламенту Олександра Корнієнка поєднує знак Щура.

"На вас чекає перемога і удача, багато що буде виходити легко само собою, головне дійте, не бійтеся конкуренції і пам'ятайте, що цього року ви можете впоратися з будь-якими перешкодами, особливо якщо прислухатиметеся до своєї інтуїції і не гальмуватимете".

Народженим у рік Щура все виходитиме легко само собою / Колаж "Сьогодні"

Взяти Бика за роги для добрих доходів

Для Биків 2022 рік буде прибутковим. Таке пророцтво стосується голови фракції "Голос" Олександри Устінової, голови однойменної партії Кіри Рудик, заступника голови фракції монобільшості Євгенії Кравчук.

"Цього року на вас чекають великі доходи, за умови що ви будете легше і моторніше підходити до своєї роботи. Більше рухайтеся і будьте обережнішими у виборі нових друзів і партнерів. Не попадіться на вудку. Намагайтеся працювати граючи, але при цьому бути старанним і наполегливим. Чого у вас в достатку, тоді Рік Водного Тигра нагородить вас щедрими та постійними доходами".