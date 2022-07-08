Арестович розповів, як ЗСУ змусили Росію взяти "паузу"

Арестович повідомив, як ЗСУ послабили окупантів. / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія оголосила про "паузу" після того, як українські захисники збили їм темпи підготовки до наступу. Удари по складах суттєво послабили окупантів. Сил та засобів у ворога все менше.

Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі YouTube-каналу "Фейгін Live".

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За його словами, росіяни взяли паузу і тримаються за неї. Хоча підготовка до наступу не зупинилася, її темпи суттєво сповільнилися.

"Концентрація ресурсів, створення логістичних мереж, так зване підвезення боєприпасів та інших матеріальних запасів і пального. Удари по складах суттєво послабили можливість це зробити швидко та організовано", – сказав Арестович.

Як пише "ТСН", подальша підготовка наступу на другій лінії – тепер це нетривіальне завдання, бо їхні запаси "проріджені" і будуть зменшуватися.

"Тому для них конкретну проблему створює загалом підготовка до наступу", – зауважив Арестович.

Радник глави ОП переконаний, наступ зі спробою прориву на даному етапі для росіян неможливий, адже їхні матеріальні запаси дуже постраждали.

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"Тактичні дії вони ведуть, окремі роти намагаються кудись рухатися, артилерія працює з двох боків. Наступ зі спробою прориву зараз для них – це важке завдання через те, що матеріальні запаси суттєво постраждали. І артилерія там не дуже "лютує", бо там теж є проблеми зі снарядами тепер", – зазначив Арестович.

Він додав, що ЗСУ "збили темп" окупантів та "дали їм під дих".

Раніше повідомлялося, що російські окупанти значною мірою ініціювали оперативну паузу в Україні. Міністерство оборони Росії щодня з початку війни заявляло про територіальні "придбання", але перестало це робити з моменту завершення оточення Лисичанська.

Також сайт "Сьогодні" писав, що Арестович дав новий прогноз щодо закінчення війни в Україні. Радник голови ОП припустив, що Україна "розбереться із цією проблемою" через 2,5 роки.