Арестович пояснив, що може змінити для України відставка Джонсона

Олексій Арестович прокоментував відставку Бориса Джонсона. Фото: Reuters

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що відхід з посади прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона аж ніяк не вплине на Україну. За його словами, британська політика виробляється цілою системою механізмів.

Про це Арестович розповів в інтерв'ю "Politeka Online".

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"Нічого не зміниться. Британська політика – це не політика авторства конкретної людини. Вона виробляється цілою системою механізмів. Вони як підтримували Україну, так і підтримуватимуть", – заявив він.

За словами радника голови ОП, Британія змінила курс, вийшла з ЄС та розпочала програму мілітаризації. Зокрема, спустила на воду друге авіаносне ударне з'єднання до того, що вони мали й до Джонсона.

"Зараз уже багатьох прем'єрів, хто був до нього, не так легко й згадати, а політика залишається такою самою. А британський Генштаб точно – та структура, яка значно пролонгованіше мислить, ніж політичне керівництво, яке в парламентській країні може змінюватися ледь не кожні пів року", – зазначив Арестович.

Він наголосив, що тут хвилюватися не варто. Сам Джонсон до жовтня виконуватиме обов'язки прем'єра, доки відбудуться вибори, тому це дуже довга історія.

"Можна жалкувати за тим, що Джонсон йде. А, з іншого боку, це історія про те, що він знову може бути прем'єром або важливим міністром для нас і для Британії. Крім того, це урок для всіх, що демократія не має святих імен. Так і має бути, це нормальний перебіг речей", – додав Арестович.

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Що відомо про відставку Джонсона?

Борис Джонсон 7 липня оголосив про рішення залишити посаду прем'єра Британії та пост лідера Консервативної партії. У своєму зверненні він зазначив, що виконуватиме обов'язки голови партії та уряду доти, доки не буде обрано наступника.

Вибори нового голови партії мають розпочатися вже сьогодні.

Джонсон підтвердив подальшу підтримку України Лондоном:

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"Британія продовжить підтримувати вашу боротьбу за свободу так довго, як це буде потрібно", – звернувся він до українців.

Раніше ми розповідали, що президент України Володимир Зеленський назвав прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона "справжнім другом України". Він упевнений, що політика Великої Британії щодо України не зміниться найближчим часом, незважаючи на відставку Джонсона.