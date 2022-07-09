Арестович анонсував сильне послаблення обмежень на виїзд чоловіків за кордон

Арестович заявив, что чоловікам дозволять виїжджати за кордон. / Фото: Колаж: Сьогодні

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що чоловікам в Україні незабаром дозволять виїжджати за кордон для роботи. Водночас він закликав не боятися, що українці таким чином почнуть тікати від мобілізації.

Про це Арестович заявив в інтерв'ю "Фейгін Live".

Реклама

За його словами, в Україні постійно розширюються списки людей, які не підлягають мобілізації, а також категоріям тих, хто має право на виїзд за кордон. Арестович додав, що не проти того, щоби українців випускали за кордон для роботи.

"Я б випускав, я не бачу сенсу запустити економіку, зокрема малу економіку, якщо немає вільного руху людей та товарів", – сказав радник голови ОП.

Також він додав, що не варто боятися, що чоловіки почнуть тікати від мобілізації.

"Я надто поважаю свій народ, щоб повірити, що всі втечуть від призову. А якщо і втечуть, то, чесно кажучи, на фіг вони в армії потрібні з такою мотивацією", – додав радник голови ОП .

За словами Арестовича, що з метою відновлення економіки кордони для тимчасового виїзду незабаром будуть максимально відкриті.

Реклама

Він також додав, що незабаром влада дозволить українським морякам виїжджати за кордон для роботи за контрактами.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України у травні вніс зміни до постанови та розширив категорії військовозобов'язаних чоловіків, яким можна виїжджати за кордон в умовах воєнного стану.

Раніше ми писали, що у Верховній Раді зараз знаходиться на доопрацюванні гучний законопроєкт, який у разі прийняття зобов'яже військовозобов'язаних українців, які перебувають за кордоном, терміново повернутися в Україну.