Заарештований Медведчук знаходиться у Києві – ЗМІ

Затриманий Медведчук перебуває у СІЗО столиці. Фото: колаж "Сьогодні"

Народний депутат Віктор Медведчук, якого суд у Львові відправив під варту, знаходиться в одному із СІЗО Києва.

Про це Українським новинам повідомили джерела у правоохоронних органах.

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"Він під посиленою охороною", – сказало джерело.

Але він не уточнив, у якому саме слідчому ізоляторі зараз Медведчук.

Медведчука заарештували без права внесення застави

Личаківський районний суд Львова відправив затриманого нардепа Віктора Медведчука під арешт без права на внесення застави. Про це повідомили у пресслужбі суду.

"Слідчий суддя Личаківського районного суду міста Львова задовольнив клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, яке погоджене Генеральним прокурором та обрав народному депутату України Медведчуку Віктору Володимировичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", – розповіли в суді.

Личаківський суд позбавив Медведчука права внести за нього заставу.

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Нагадаємо, що 10 січня депутату обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, але вже 26 лютого поліція не виявила вдома Медведчука.

Затримання Медведчука

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