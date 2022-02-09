"А чи не пішли б ви...": Яроша розлютили слова Макрона

Дмитро Ярош виступає категорично проти пропозиції Макрона / Фото: Колаж: Сьогодні

Захід за будь-яку ціну підбиває Україну до виконання Мінських угод, навіть якщо це буде на умовах Кремля. Радник головнокомандувача ЗСУ Дмитро Ярош обурився словами президента Франції Еммануеля Макрона стосовно домовленостей щодо Донбасу. Про це він написав у Facebook і навіть послав французького лідера.

Ярош вважає, що Мінські угоди, нав'язані Росією, не вирішать ситуацію на Донбасі, а навпаки – погіршать ситуацію.

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Дмитро Ярош

"Пане Макроне, не могли б ви піти... далеко, з реалізацією так званих "Мінських угод"! Заодно можна захопити із собою ще й німців, та інших захисників капітуляції України... Ці нікчемні пункти, нав'язані Путіним, є загибеллю української" державності, і тому неприйнятні для українського народу. Кремль лякає війною США, Європу, Україну? Це не питання. Ми, українці, готові боротися за нашу Незалежність, і за вільну Європу, і за вільний світ! Доводжу це вже 8 років", – написав він.

За його словами, міжнародна підтримка України поставить хрест на імперських реваншистських настроях російського режиму.

Що Макрон наговорив про "Мінськ"

Еммануель Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон після зустрічі із главою України Володимиром Зеленським заявив, що Мінські угоди є єдиним шляхом до врегулювання конфлікту на сході України та досягнення миру.

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"Я обговорював ці питання з президентом (Росії. — Ред.) Путіним учора, і він підтвердив свої наміри продовжувати виконання Мінських угод. Також я почув сьогодні від вас, що ви також готові виконувати ці угоди. Мені здається, що сьогодні це єдиний шлях, який дозволить йти до сталого миру", – сказав Макрон.

А що каже Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України розповів, що для нього важливі не слова, а дії, і якби президент Росії Володимир Путін хотів врегулювати ситуацію на Донбасі – він давно б це вже зробив.

"Кажуть, що президент Російської Федерації вчора на пресконференції був дуже відкритий. Я вчора не дивився пресконференцію, у мене на це немає часу. Як я сприймаю відкритість? Відкритість – це завжди чудово, якщо це правда, а не гра". Я взагалі не дуже довіряю словам. У кожного політика щирість у певних кроках і діях, у нашому випадку його відкритість – це кроки до деескалації конфлікту на Донбасі", – зазначив Зеленський.

Мінські угоди

Мирні домовленості були прийняті у Мінську у лютому 2015 року за підсумками переговорів Путіна, Порошенка, Меркель та Олланда. У документі 13 пунктів. Перші з них – припинення вогню, виведення іноземних військ з території України та роззброєння бойовиків.

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Зараз Росія наполягає, щоб домовленості дотримувалися суворо щодо пунктів, тобто Кремль хоче спочатку проведення виборів на Донбасі (грубо кажучи, під дулами автоматів) і лише потім передачі Україні окупованій території. При цьому окупанти не виконують перших пунктів.

Київ же наполягає, що апріорі не може бути виборів до ОРДЛО, поки територія залишається окупованою і там перебувають бойовики та російські військові.

Цей момент у домовленостях є головним каменем спотикання. Раніше ексспецпредставник США з питань України Курт Волкер показував цікаву інфографіку, як РФ "виконує" "Мінськ".