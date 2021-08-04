Бувайте, Уінфрі і Клуні: Обама скасував грандіозну острівну вечірку на своє 60-річчя

Бувайте, Уїнфрі і Клуні: Обама скасував грандіозну острівну вечірку на своє 60-річчя

Обама отменил масштабную вечеринку в честь своего 60-летия.

Колишній глава Сполучених Штатів Барак Обама планував влаштувати масштабну вечірку на честь свого 60-річчя на острові Martha`s Vineyard, куди були запрошені багато знаменитостей. Однак тепер ця подія скасовується у зв'язку із загостренням ситуації зі штамом "Дельта". Про це повідомляє New York Times .

"У зв'язку з поширенням штаму "Дельта" колишній президент і його дружина вирішили значно скоротити захід, обійшовшись лише родичами і близькими друзями", – повідомила прес-секретар Обами Ханна Хенкінс.

Відомо, що захід готувався кілька місяців, і багато хто підтримував плани екс-президента – наприклад, активістка Керолайн Хантер заявила, що рада такій події. Але в останній момент пан Обама оголосив про скасування, і деякі гості відмовилися відвідувати вечірку ще заздалегідь – серед таких глава адміністрації Білого дому Рональд А. Клейн.

Багато гостей вже були в дорозі на захід, а деякі збиралися здавати тести на коронавірус, щоб потрапити в резиденцію Обами.

На свято були запрошені до 500 гостей, серед яких такі знаменитості, як Джордж Клуні, Опра Уїнфрі, Стівен Спілберг і багато інших. Також був запрошений нинішній президент США Джо Байден, проте він раніше заявив, що не зможе бути присутнім на заході, але обов'язково привітає свого колегу.

Варто відзначити, що на місці проведення заходу в заходи безпеки повинен був знаходитися так званий "COVID-координатор".

Раніше новини "Сьогодні" повідомляли, що Обама назвав Байдена своїм братом.

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