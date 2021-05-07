"Знаю, что вы были в Счастье": Зеленский встретился с главами МИД стран Бенилюкса

Европейские дипломаты сказали, что думают о перемирии на Донбассе и как его соблюдает Украина

Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский встретился с главами МИД Нидерландов Стефом Блоком, Бельгии Софи Вильмес и Люксембурга Жаном Ассельборном, с которыми обсудил ситуацию на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

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Он отметил, что дипломаты по своей инициативе решили начать визит в Украину с поездки на Донбасс. Президент подробно проинформировал их о ситуации на фронте и какие шаги предпринимает Киев для урегулирования конфликта.

"Я думаю, что важно не на словах знать, что там происходит, а увидеть все собственными глазами. Знаю, что вы были в городе Счастье Луганской области. Вы сами видели, как мы относимся к Донбассу. Мы вкладываем деньги в инфраструктуру", – сказал Зеленский.

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Главы МИД стран Бенилюкса положительно оценили соблюдение Украиной перемирия на Донбассе, несмотря на нарушения со стороны России. А в связи с наращиванием Россией своих войск вблизи границ Украины собеседники выразили общее мнение о недопустимости таких действий, ведь они представляют угрозу для общеевропейской безопасности.

Зеленский призвал Нидерланды, Бельгию и Люксембург поддержать стремления Украины вступить в ЕС и НТАО, а также пригласил руководство этих стран на Крымскую платформу в Киев 23-24 августа.

Как сообщали новости "Сегодня", 6 мая Зеленский встречался с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Президент Украины пригласил в Киев Джо Байдена, а глава Госдепа США пообещал активное содействие вступлению Украины в НАТО.

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