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Журналисты заметили у народного депутата сумочку за 10 тысяч долларов: фото

2 сентября, 15:50

Денис Беспалов Денис Беспалов

Билозир утверждает, что купила сумку значительно дешевле, чем пишут СМИ

Народный депутат Лариса Билозир пришла на открытие четвертой сессии Верховной Рады с сумочкой, стоимость которой стартует от 10 тыс. долл. Об этом в Facebook написала журналист Анна Стешенко и опубликовала соответствующие фото.

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"Самая дорогая сумка депутата в этом созыве. Лариса Билозир, изначально нардеп группы "За будущее", а с июня 2019 – группы "Доверие"… Локация – 1 сентября, открытие новой сессии Верховной Рады. В руках Hermes Kelly, стоимость которой стартует от 10 000 долл. Но чтобы приобрести такую сумку, как известно, необходимо ждать несколько лет. Однако если очень хочется, то можно заказать ношеную за 10 572 евро", – написала она.

Как пишет журналистка, Forbes назвал покупку сумок Hermes выгодным вложением.

"Цены на эти pre-owned сумки растут с каждым годом. Только за последние десять лет на 108%. Самая дорогая сумка, проданная в прошлом году на аукционе – ношеная Kelly от Hermes в расцветке Himalaya Niloticus Retourne ушла с молотка на за 1,875 млн гонконгских долларов (241 000 долл)", – написала она.

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В ответ, Лариса Билозир заявила, что приобрела эту сумочку в Виннице за 7 тыс. грн, а также опубликовала копию чека.

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В свою очередь, журналистка Стешенко опубликовала еще несколько фото дорогих аксессуаров, которые есть у Ларисы Билозир.

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Верховная Рада парламент нардеп сумочка

Источник: Сегодня

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