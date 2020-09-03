Журналиста Бутусова вызвали в Генпрокуратуру по делу о захвате наемников Вагнера

"Вагнеровцев" документировали в рамках большого дела о ведения РФ агрессивной войны против Украины

Журналист Юрий Бутусов заявил, что Генеральная прокуратура пригласила его на допрос в качестве свидетеля по делу о задержании в Беларуси десятков наемников российской частной военной компании "Вагнер".

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По его словам, 9 сентября замначальника отдела департамента по военным преступлениям Андрей Ткаченко, старший группы прокуроров по уголовному делу №42014000000000457, хочет допросить его по факту ведения РФ агрессивной войны против Украины, и в рамках этого большого дела документировали "вагнеровцев", пишет Бутусов на своей странице в Facebook.

Он добавил, что сообщит всю известную ему информацию по делу, свои подозрения и доводы по тем, кто именно дал приказ об отмене захвата террористов.

Напомним, после того как Беларусь выдала боевиков ЧВК Вагнера России, в Украине разгорелся скандал: СМИ писали, что СБУ проводила спецоперацию в отношении "вагнеровцев", однако ее якобы сорвал Офис президента.

Эти слухи глава ОПУ Андрей Ермак назвал хорошо спланированной дезинформацией. Ермак отметил, что версия об участии украинских спецслужб в появлении российских боевиков-наемников в Беларуси накануне выборов появилась не в Украине, а в российских СМИ еще 6 августа.

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Также напомним, глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал слухи о спецоперации СБУ по наемникам Вагнера. Он отрицает, что украинские спецслужбы могли обманом заманить боевиков в Минск.

Все подробности в спецтеме Задержание наемников ЧВК "Вагнер" в Минске

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