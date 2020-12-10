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Журналиста Бутусова пригласили в Минобороны: как прошло собеседование

10 декабря, 19:43

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

В ведомстве заявили о "комплексе Наполеона" и "космической некомпетентности" своего критика

Украинский журналист Юрий Бутусов прошел собеседование в Министерство обороны, но там заявили о нехватке у него профессиональных данных для работы в ведомстве.

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В пресс-службе Минобороны утверждают, что амбиции Бутусова "превышают его уровень необходимых компетенций" и не соответствуют ни одной из вакансий в министерстве.

Кроме того, его обвинили в некомпетентности "космического масштаба" и наличии "комплекса Наполеона".

"Тем не менее, вполне возможно, это все еще лишь недоразумение, вызванное волной эмоций", – добавили в ведомстве.

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Однако, если Бутусов все же примет предложение "в соответствии с уровнем его нынешней компетенции", то сможет быстро достичь профессионализма, сделать карьеру и продвинуться на высшие должности в министерстве.

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Напомним, что пару дней назад на странице Министерства обороны Украины в Facebook появилась публикация, в которой известному своей критикой этого ведомства Юрию Бутусову предлагалось "занять одну из министерских позиций в сферах, на которых фокусируется его профессиональная внимание". А именно – в вооружениях или логистике.

Сам Бутусов в ответ на это назвал ситуацию в стране "критической", если в разгар войны журналиста зовут работать на руководящих должностях в министерстве.

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