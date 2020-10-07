Жители Кыргызстана о переменах: Не успеваем следить, кто у власти

В Кыргызстане третьи сутки продолжается революция, в отставку ушли глава правительства, спикер парламента и руководство прокуратуры, затем в столичном Бишкеке два раза за день поменялся мэр, и местные жители уже не успевают следить, что сейчас руководит городом.

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Об этом говорится в авторской статье на сайте "Сегодня".

Жительница Бишкека рассказала журналистам издания, что, по ее наблюдениям, в столице уже более суток не работают большинство банкоматов и терминалов.

"Многие крупные магазины и торговые центры пока что приостановили свою работу, – рассказала нам Елена. – Торговля есть только в небольших магазинчиках и на базарах, но с ограничениями – продавцы принимают только наличные деньги. За эти два дня народ раскупил весь хлеб и молоко, поэтому сегодня утром такие продукты было найти сложно".

По ее словам, ночью в городе было много праздношатающихся молодых людей, но обошлось без погромов и мародерства. Сегодня митинги продолжаются.

"Кстати, в этот раз, по сравнению с прошлыми революциями, на старте оказалась люстрация. Сегодня группы молодых людей собирали подписи за люстрацию. Одни жители расценивают ситуацию как безвластие, вторые – как многовластие. Не успеваем следить, кто теперь у власти. Например, мэр, который вчера объявил себя мэром – уже не при власти, премьер-министров в стране два. Кто из них настоящий – нам, простым людям, пока не известно", – подытожила Елена.

Ранее сообщалось, что в Кыргызстане молниеносно сняли и назначили новых премьера и спикера.

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Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Пустые банкоматы и хлеб в дефиците – что происходит после революции в Кыргызстане".

Все подробности в спецтеме Революция в Кыргызстане

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