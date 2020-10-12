Неделя после "революции" в Кыргызстане. Жители до сих пор не понимают, какая из властей у "руля"

В Бишкеке уже открылись магазины и рынки, но банкоматы остаются пустыми

Спустя неделю после революции в Кыргызстане ситуация здесь продолжает оставаться сложной: в столице введен коммендантский час, протесты внесли коррективы в жизнь большинства населения.

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Как осбтоят дела в общественно-политической и экономической жизни респудблики, узнавали журналисты "Сегодня".

Чем живет столица Кыргызстана

Как рассказали опрошенные нами местные жители, из-за политической нестабильности народ на прошедших выходных обналичил все свои средства, поэтому как минимум в центральной части города банкоматы стоят пустыми. Но магазины в Бишкеке начали работать

"Те магазины, которые были временно закрыты – уже открылись, начали работать 4 больших рынка, на которых, кстати, украинцы торгуют салом. Что касается обстановки в Бишкеке и стране – многие из простых людей действительно хотели изменить ситуацию к лучшему, но результат стал несколько иным – после произошедшего многие до сих пор не понимают, какая все же власть пришла к власти…", – рассказал нам житель Бишкека Владимир.

Он добавил, что ситуацию в центре Бишкека сейчас контролирует армия. Протестов и митингов по факту сейчас нет.

"При этом общественное мнение такое, что, мол, новый премьер-министр – нелегитимный. Поэтому, думаю, последнее слово за президентом, который остался у власти. Обычные люди хотят одного – спокойствия и стабильности", – отметил Владимир.

У многих людей появилась уверенность, что Бишкек возвращается к прежней жизни. Но у людей есть опасения насчет законности всего произошедшего.

"С воскресенья и понедельника возобновили работу те торговые центры, которые были на паузе. Возле банкоматов сейчас наблюдаются очереди, люди обналичивают деньги, как говорится, на всякий случай. Довольны ли люди революцией? Многие в растерянности, потому как ожидали немного другого. Главное, что понимаем – окончательная точка еще не поставлена, потому что много вопросов. Например, законно ли все происходящее, непонятно, как все будет развиваться. При всем этом ситуацию усугубляет рост числа заболевших коронавирусом, рост числа умерших, это все омрачает настроение. Идет ли дележка портфелей? Скорее нет, потому как ситуация остается неопределенной. О многом говорить пока преждевременно", – говорит Елена, еще одна жительница Бишкека.

Что осталось от завоеваний "революции"

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Авторитетный в Кыргызстане эксперт и политолог Токтогул Какчекеев считает, что спустя неделю после случившегося произошла сдача завоеваний. По его словам молодежь, которая вышла на протесты, требовала не только отмены парламентских выборов, но и смены команды президента. Кроме того, властям дали понять, что нет значимых результатов в экономике, что долгов у страны – около 5 млрд долларов и реструктуризации не будет.

"Все это беспокоило жителей страны, недовольство копилось и в итоге заставило выйти на центральную площадь страны. Сейчас за президента выступает южная часть страны. Здесь хотят, чтобы он сохранил свое место. Он, кстати, может руководить еще три года. Молодежь против. У нас в стране произошло исключение – молодежь совершила переворот. Назвать революцией – глупо. Люди собрались, заняли "Белый дом" и поставили ультиматум. При этом все же старая власть побеждает. Она сумела убедить молодежь в том, что невозможно идти вперед, пока не будет избран премьер-министр, спикер. Власть дали любимчику первого президента – Жапарову. Он был комиссаром агентства по борьбе с коррупцией, был осужден за реальное преступление, а сейчас вернулся из тюрьмы – и прямо в премьеры. То есть, просто произошла реставрация прошлого", – говорит политолог Токтогул Какчекеев.

Он подчеркнул, что старая власть – старый президент, старый парламент сейчас диктуют свои условия, назначают, соглашаются в мягкой форме, но постепенно реанимируют старые кадры. "

"К власти приходят те люди, которые когда-то были у власти…", – резюмировал Какчекеев.

На наш вопрос о перспективах, политолог ответил , что сейчас наша площадь чем-то похожа на лондонский гайд-парк.

"Люди ходят, предлагают, бьют себя в грудь и считают спасателями нации. Но результатов никаких нет. Что может произойти в будущем? Утверждены премьер и спикер. Значит, остается дело за немногим. Остается снова провести выборы в парламент. Депутаты потом будут утверждать правительство и сегодняшняя власть окажется в отставке, по закону", – говорит политолог Токтогул Какчекеев.

Напомним, на днях ЦИК Кыргызстана отменила результаты парламентских выборов, после которых в стране вспыхнули протесты.

Также, как сообщалось, во время протестов пострадали более тысячи человек.

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