Жена Януковича "поднялась" в Крыму на булочках и деликатесах – рассекречен ее бизнес

Еще недавно Людмилу едва не похоронили, а на самом деле у нее все не так плохо

Супруга бывшего президента Людмила Янукович владеет сетью магазинов в Крыму Фото: Коллаж "Сегодня"

На днях в СМИ появилась информация о том, что экс-супруга беглого президента Украины Виктора Януковича Людмила якобы умерла, но это оказался фейк. Страна разузнала, как она живет в оккупированном Крыму и чем там занимается.

Людмилу Янукович сначала "похоронили", а потом "воскресили"

О ее мнимой смерти сообщил политтехнолог и блогер Владимир Петров: Людмила Янукович умерла час назад.

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"Всегда жалел эту, по сути, беззлобную простую донецкую бабу, у которой в жизни сложилось все слишком хорошо для того, чтоб спокойно вывозить все, что на нее свалилось", – написал он.

Однако вскоре пресс-секретарь Януковича Юрий Кирасир опроверг появившуюся информацию.

Новость о Людмиле Янукович вновь пробудила интерес к ее персоне – после того, как экс-президент бежал из страны, о ней ничего не было слышно.

Жена Януковича в Крыму держит бизнес

После бегства Виктора Януковича в Россию в 2014 году Людмила Янукович переехала в Крым. В Симферополе она владеет сетью магазинов "Меркурий" и кинотеатром "Мир кино". Правда, в числе официальных учредителей этих предприятий она и не значится.

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Сеть магазинов "Меркурий"

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Магазины сети "Меркурий" специализируются на розничной торговле преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями.

Жителям города эта торговая марка полюбилась за отличную выпечку собственного производства и деликатесы, которые доставляются из-за рубежа.

Мир кино

Кинотеатр "Мир кино" расположен в ТРЦ "Южная галерея". Он ничем не отличается от других таких же кинотеатров. В нем крутят российские фильмы, а также свежие новинки мирового кинематографа.

Что известно о Людмиле Янукович

Людмила Янукович ( в девичестве Настенко) родилась в Енакиево в 1949 году.

Ее мама была юрисконсультом, а дядя председателем суда.

Окончила Макеевский инженерно-строительный институт по специальности "инженер-строитель".

Работала специалистом треста "Енакиевметаллургстрой" в проектно-сметном бюро при Енакиевском металлургическом заводе.

С будущим президентом Виктором Януковичем познакомилась на заводе в 1969 году, а в 1971-м они поженились.

В браке у них родились два сына: Александр (1973) – предприниматель, по образованию врач-стоматолог, и Виктор (1981) – экс-нардеп от Партии регионов. Младший сын погиб в 2015 году. Его микроавтобус Volkswagen провалился под лед.

Старшего сына Януковича прозвали Саша-стоматолог.

Фраза Людмилы "Батя, я стараюсь!", которую она произнесла в честь дня рождения своего супруга, стала крылатой.

В СМИ появилась информация, что Янукович развелся с Людмилой после 45 лет совместной жизни. Сейчас он живет с сестрой своего бывшего повара – Любовью Полежай.