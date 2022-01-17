Жена Порошенко с 4-х утра не спит из-за "карательной машины" Зеленского

Порошенко с супругой выехали очень рано, чтобы успеть к началу судебного заседания

Петр Порошенко с супругой / Фото: Коллаж: Сегодня

Жена пятого президента Украины Марина Порошенко пожаловалась на то, что действующая власть всячески препятствовала их возвращению в страну. Об этом она сказала под Печерским судом со сцены.

"Это не независимый суд, это карательная машина Зеленского, которая выполняет все, что ему придёт в голову. Жаль, в этой голове очень мало позитивных, проукраинских, патриотических идей. Они еще раз показали свое неуважение. Мы сегодня с четырех утра уже были в дороге, чтобы не опоздать. Мы приехали вовремя, хотя они пытались задержать Порошенко и отобрать у него паспорт. Они ставили всевозможные преграды, какие только могли", – сказала она.

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Дорога домой

Пятый президента Петр Порошенко с супругой, нардепами и представителями некоторых СМИ рано утром прибыли в аэропорт Варшавы, чтобы после месячного заграничного "турне" вернуться в Украину.

Фото: Севгиль Мусаева, УП

Фото: Севгиль Мусаева, УП

Фото: Севгиль Мусаева, УП

Фото: Севгиль Мусаева, УП

В 9 утра они вернулись в Киев одним самолетом с лидером "Евросолидарности" и сопровождали его на паспортном и таможенном контроле – на случай попытки задержания прямо в аэропорту.

Отобрали паспорт

По прилету на паспортном контроле у Порошенко отобрали паспорт, но вскоре его вернули. Кроме того, сотрудники ГБР пытались ему вручить повестку в суд, однако это у них не вышло.

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Фото: скриншот из видео

После этого политик направился в Печерский суд для участия в заседании по делу о госизмене.

Фото: скриншот из видео

А как там дела у самой супруги Порошенко

Марина Порошенко не только супруга пятого президента, она также является политиком. В сентябре 2020 года она баллотировалась в Киевсовет от "Европейской солидарности". В Киевсовете она стала председателем постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики.

На джаз-вечере фестиваля "Европейская осень во Львове" Порошенко с супругой станцевали медленный танец под песню "Гуцулка Ксеня".

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Подозрение Порошенко