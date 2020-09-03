Жена министра подозревается в хищении 1,7 млн грн

Днепропетровская местная прокуратура № 4 обвинила компанию "Киевгидромонтаж", 79% акций которой принадлежит жене министра защиты окружающей среды Романа Абрамовского, в неуплате 1,7 млн грн арендной платы за пользование земельным участком в городе Днепр. Об этом говорится в определении Хозяйственного суда Днепропетровской области от 5 августа 2020 г., сообщает "Главком".

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"Днепропетровская местная прокуратура № 4 в интересах государства в лице Днепровского городского совета обратилась в суд с иском к ЧАО "Киевгидромонтаж" о взыскании безосновательно неуплаченных средств арендной платы в размере 1 704 008,15 грн за использование земельного участка площадью 0,6665 га при отсутствии правоустанавливающих документов", - говорится в материалах суда.

Речь идет о земельном участке по ул. Набережная Заводская, 84, где расположена производственная база этой компании.

По данным прокуратуры, компания "Киевгидромонтаж" использует этот участок без надлежащим образом оформленных правоустанавливающих документов, начиная с 21 февраля 2005 г.

Представители "Киевгидромонтаж" отвергли в суде обвинения прокуратуры, заявив, что компания пользуется этим земельным участком на основании договора аренды с 2002 г.

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Этот судебный процесс стартовал в 2019 г., но вскоре был остановлен. 8 августа 2020 г. суд возобновил производство по делу, назначив слушания на 14 сентября.

Напомним, компания "Киевгидромонтаж" является одним из ключевых подрядчиков государственного предприятия водных путей "Укрводшлях". Крупнейшим контрактом компании за последние пять лет был договор на ремонт Каневского шлюза.

В июне программа "Схемы: коррупция в деталях" сообщила, что компания "Киевгидромонтаж" фигурирует в расследовании НАБУ о злоупотреблении властью или служебным положением при выполнении этого контракта.

По данным "Радио Свобода", в 2017 году "Киевгидромонтаж" выиграл тендер госпредприятия "Укрводшлях" на ремонт Каневского судоходного шлюза на 20,9 млн грн, но работы в полном объеме выполнены не были. В тот момент сам министр Роман Абрамовский был членом наблюдательного совета этой компании.

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