В ОБСЕ новый глава: что сказали в украинском МИД

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поздравил со вступлением в должность главы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) свою коллегу – руководителя внешнеполитического ведомства Швеции Анн Линде.

Свое обращение министр опубликовал в Twitter:

Congratulations to @AnnLinde on beginning of Swedens Chairpersonship in @OSCE. Looking forward to welcoming you in Kyiv soon & discussing joint efforts to further defend European security order.