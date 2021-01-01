В ОБСЕ новый глава: что сказали в украинском МИД

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поздравил со вступлением в должность главы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) свою коллегу – руководителя внешнеполитического ведомства Швеции Анн Линде.
Свое обращение министр опубликовал в Twitter:
Congratulations to @AnnLinde on beginning of Swedens Chairpersonship in @OSCE. Looking forward to welcoming you in Kyiv soon & discussing joint efforts to further defend European security order.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 1, 2021
"Поздравляю Анн Линде с началом председательства Швеции в ОБСЕ. С нетерпением жду встречи с Вами в Киеве для обсуждения совместных усилий по дальнейшей защите европейской безопасности", – написал Кулеба.
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Напомним, сегодня пост главы ОБСЕ на весь 2021 год заняла руководитель МИД Швеции Анн Линде.
Мандат председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на следующий год получила Швеция, которая сменила Албанию по ротационному принципу. Стокгольм будет контролировать обеспечение мира и стабильности в Европе посредством наблюдения за выборами, поддержки основных свобод и защиты меньшинств, а также борьбы с торговлей людьми и терроризмом.
Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия может вывести свои войска с территории Украины благодаря сильному международному давлению. Поэтому Москве приходится соглашаться на договоренности в рамках "нормандского формата".
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