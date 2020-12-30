Зеленскому с Донбасса пришел красивый подарок к Новому году (фото)

Президенту Украины Владимиру Зеленскому передали с Донбасса сладости в качестве подарка к Новому году. Об этом он написал на своей странице в Facebook и опубликовал фото.
"Сладости из Славянска. Подарок с душой. Донбасс – это Украина", – написал глава государства.
Как сообщали новости "Сегодня", в начале этого года Зеленский уже получал подарок с Донбасса. В январе он получил подарок от детей из украинского Нью-Йорка – так до сих пор именуют прифронтовой поселок Новгородское Донецкой области. Он отмечал, что даже дети понимают, что Украина – неделимая страна.
А две недели назад Зеленского с новогодними праздниками поздравили дети из Волынской области. Президент опубликовал фото школьников и их поздравительное письмо.
Напомним, в этом году Зеленский будет праздновать Новый год в резиденции в с. Гута в Ивано-Франковской области. Резиденция "Синегора" расположена в 60 километрах от Ивано-Франковска. Общая площадь территории – 10 886 га. Кроме роскошного особняка, в резиденцию входят охотничьи угодья и заповедные леса вокруг. На территории также есть ресторан, канатная дорога, питомник с животными, SPA-центр, пруд и вертолетная площадка.
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