Зеленскому показали украинскую "вакцину" от коронавируса: будет бороться с новыми мутациями

Президент Владимир Зеленский провел совещание по борьбе с коронавирусом, на котором присутствовали ученые, привлеченные к разработке украинской вакцины против COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба Банковой.
Разработчики показали Зеленскому результаты шести месяцев исследования оригинального украинского кандидата в вакцины, которая будет нейтрализовать COVID-19 в культуре инфицированных клеток человека.
На совещании обсудили, кто, когда и в какие сроки обеспечит прохождение клинических фаз, а также логистику будущего сотрудничества всех причастных ведомств для обеспечения изготовления вакцины и ее использования в случае успешного прохождения всех фаз.
Один из разработчиков – международный эксперт в области здравоохранения и эпидемиологии, доктор медицинских наук Михаил Фаворов – отметил, что нынешняя разработка позволяет предположить, что будущий препарат поможет бороться и с новыми видами коронавирусных инфекций, которые постоянно мутируют.
Он также добавил, что очень позитивным фактом является то, что до сих пор в Украине не было скачка летальности по сравнению с ростом количества больных.
Напомним, еще в апреле 2020-го Зеленский пообещал миллион долларов за вакцину от коронавируса.
Ранее сообщалось, что на данный момент в мире разрабатывается 40 вакцин от коронавирусной инфекции, из которых каждая четвертая находится на заключительной стадии испытаний.
Также напомним, что Всемирная организация здравоохранения рассчитывает, что вакцинация от коронавируса начнется с середины 2021 года.
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