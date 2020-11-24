Зеленский записал первый видеоблог с Банковой (видео)

Президент Владимир Зеленский после победы над коронавирусом записал первый свой видеоблог уже с Банковой, в котором рассказал о последних важных достижениях в Украине.

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Соответствующее видео опубликовано на его странице в Facebook.

Видео: president.gov.ua

"Рад вернуться к работе в обычном режиме. Рад увидеть жену и детей не из экрана телефона, а, наконец, обнять их и расцеловать. Рад присоединиться к команде из 287 тысяч сограждан, которые победили COVID-19", — сказал Зеленский.

По его словам, в ближайшее время в парламент будут поданы законопроекты, которые будут предполагать одноразовую материальную помощь ФОПам ( в случае закрытия) и их работникам (в случае увольнения) из-за карантина выходного дня. Размер такой помощи – 8 тысяч гривен. Как их получить:

зайти в приложение "Дія";

ввести короткие данные;

и номер банковской карты.

"Дальше проверка данных и максимум через несколько дней 8 тысяч гривен приходят вам на карту. По расчетам, более 1 млн граждан смогут получить помощь по этой программе, а ее общий объем составит 10 млрд грн", — сказал Зеленский.

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Помощь для бизнеса для сохранения рабочих мест. Владелец бизнеса не закрылся, но из-за карантина сократил время работы и отправил работников в вынужденный отпуск — государство выплатит сумму, пропорциональную т.н. вынужденному простою в размере до 8 тыс. грн на одного работника.

Напомним, в Украине с 21 ноября снова прошел карантин выходного дня. В субботу и воскресенье закрылось практически все, кроме объектов критической инфраструктуры, продуктовых магазинов, аптек, почты и общественного транспорта. Украинцы, как обычно, "в штыки" восприняли ограничения правительства и, конечно же, не обошлось без нарушений. Смотрите фото и видео, как в Киеве полиция штрафовала нарушителей.

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