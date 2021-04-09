Зеленский ввел пожизненные санкции против Януковича и еще 26 бывших чиновников

Президент Владимир Зеленский ввел в действие пожизненные санкции против экс-президента Виктора Януковича, бывшего премьера Николая Азарова и еще 25 бывших чиновников.
Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.
Так в санкционный список вошли следующие физлица:
- Абисов Сергей Владимирович;
- Азаров Николай Янович;
- Аксенов Сергей Валерьевич;
- Бобков Александр Михайлович;
- Грицай Валерий Николаевич;
- Затулин Константин Федорович;
- Зима Петр Анатолиевич;
- Иванцов Андрей Геннадиевич;
- Кирилин Олег Геннадиевич;
- Колесниченко Вадим Васильевич;
- Константинов Владимир Андреевич;
- Курченко Сергей Виталиевич;
- Кусюк Сергей Николаевич;
- Лебедев Павел Валентинович;
- Пасичник Леонид Иванович;
- Поддубов Александр Александрович;
- Поклонськая Наталья Владимировна;
- Пшонка Виктор Павлович;
- Саламатин Дмитрий Альбертович;
- Соркин Игорь Вячеславович;
- Табачник Дмитрий Владимирович;
- Ткаченко Николай Николаевич;
- Федорян Николай Аурелович;
- Фиськов Николай Николаевич;
- Черпицкий Александр Зиновьевич;
- Чилимова Ольга Анатольевна;
- Янукович Виктор Федорович.
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Также санкции сроком на три года вводятся против нескольких юрлиц:
- Endless Moonlight Limited;
- Trading Field Limited;
- ООО "ИСС-Софт".
Напомним, ранее Зеленский ввел санкции против топ-10 контрабандистови 79 компаний.
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