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Зеленский ввел пожизненные санкции против Януковича и еще 26 бывших чиновников

9 апреля, 21:46

Денис Беспалов Денис Беспалов

В список также попали Пшонка, Поклонская, Курченко, Азаров, Аксенов и прочие

Президент Владимир Зеленский ввел в действие пожизненные санкции против экс-президента Виктора Януковича, бывшего премьера Николая Азарова и еще 25 бывших чиновников.

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Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

Так в санкционный список вошли следующие физлица:

  1. Абисов Сергей Владимирович;
  2. Азаров Николай Янович;
  3. Аксенов Сергей Валерьевич;
  4. Бобков Александр Михайлович;
  5. Грицай Валерий Николаевич;
  6. Затулин Константин Федорович;
  7. Зима Петр Анатолиевич;
  8. Иванцов Андрей Геннадиевич;
  9. Кирилин Олег Геннадиевич;
  10. Колесниченко Вадим Васильевич;
  11. Константинов Владимир Андреевич;
  12. Курченко Сергей Виталиевич;
  13. Кусюк Сергей Николаевич;
  14. Лебедев Павел Валентинович;
  15. Пасичник Леонид Иванович;
  16. Поддубов Александр Александрович;
  17. Поклонськая Наталья Владимировна;
  18. Пшонка Виктор Павлович;
  19. Саламатин Дмитрий Альбертович;
  20. Соркин Игорь Вячеславович;
  21. Табачник Дмитрий Владимирович;
  22. Ткаченко Николай Николаевич;
  23. Федорян Николай Аурелович;
  24. Фиськов Николай Николаевич;
  25. Черпицкий Александр Зиновьевич;
  26. Чилимова Ольга Анатольевна;
  27. Янукович Виктор Федорович.

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Также санкции сроком на три года вводятся против нескольких юрлиц:

  • Endless Moonlight Limited;
  • Trading Field Limited;
  • ООО "ИСС-Софт".
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Напомним, ранее Зеленский ввел санкции против топ-10 контрабандистови 79 компаний.

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Виктор Янукович санкции Владимир Зеленский
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