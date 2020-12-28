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Зеленский ввел реабилитацию в сфере здравоохранения

28 декабря, 20:23

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В ОП обещают украинцам качественную реабилитационную помощь

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О реабилитации в сфере здравоохранения" № 1053-IX, принятый Верховной Радой 3 декабря 2020 года, который вводит предоставление качественной реабилитационной помощи непосредственно в учреждениях здравоохранения с самого начала заболевания или травмы.

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Об этом сообщила пресс-служба президента.

Закон описывает реабилитационную помощь до этапа наступления устойчивого ограничения жизнедеятельности, то есть до проведения медико-социальной экспертизы и получения человеком статуса лица с инвалидностью. Он также определяет правовые, организационные и экономические основания проведения реабилитации.

"Закон создаст условия для формирования в Украине современной системы реабилитации в сфере здравоохранения, которая будет функционировать и развиваться по принципам и стандартам стран Евросоюза, обеспечит снижение влияния состояний, которые ограничивают жизнедеятельность или приводят к инвалидизации", - говорится в сообщении.

В законе определяются принципы осуществления реабилитации украинцев, дается определение системы реабилитации и ее составляющих.

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К субъектам реабилитации, согласно документу, относятся:

  • лица, нуждающиеся в реабилитации, а также их законные представители;
  • члены семей лиц, нуждающихся в реабилитации;
  • специалисты по реабилитации;
  • мультидисциплинарные реабилитационные команды;
  • реабилитационные учреждения, отделения, подразделения;
  • общественные объединения лиц с ограничениями жизнедеятельности, лиц с инвалидностью и специалистов по реабилитации;
  • органы профессионального самоуправления специалистов по реабилитации;
  • субъекты, которые осуществляют кадровое научного обеспечения системы реабилитации.

Также этот документ согласовывает национальную терминологию по реабилитации в сфере здравоохранения терминологии, используемой Всемирная организация здравоохранения.

Напомним, 25 декабря Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции" по восстановлению институционального механизма предотвращения коррупции", который восстанавливает работу НАПК.

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