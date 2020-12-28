Зеленский ввел реабилитацию в сфере здравоохранения

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О реабилитации в сфере здравоохранения" № 1053-IX, принятый Верховной Радой 3 декабря 2020 года, который вводит предоставление качественной реабилитационной помощи непосредственно в учреждениях здравоохранения с самого начала заболевания или травмы.
Об этом сообщила пресс-служба президента.
Закон описывает реабилитационную помощь до этапа наступления устойчивого ограничения жизнедеятельности, то есть до проведения медико-социальной экспертизы и получения человеком статуса лица с инвалидностью. Он также определяет правовые, организационные и экономические основания проведения реабилитации.
"Закон создаст условия для формирования в Украине современной системы реабилитации в сфере здравоохранения, которая будет функционировать и развиваться по принципам и стандартам стран Евросоюза, обеспечит снижение влияния состояний, которые ограничивают жизнедеятельность или приводят к инвалидизации", - говорится в сообщении.
В законе определяются принципы осуществления реабилитации украинцев, дается определение системы реабилитации и ее составляющих.
К субъектам реабилитации, согласно документу, относятся:
- лица, нуждающиеся в реабилитации, а также их законные представители;
- члены семей лиц, нуждающихся в реабилитации;
- специалисты по реабилитации;
- мультидисциплинарные реабилитационные команды;
- реабилитационные учреждения, отделения, подразделения;
- общественные объединения лиц с ограничениями жизнедеятельности, лиц с инвалидностью и специалистов по реабилитации;
- органы профессионального самоуправления специалистов по реабилитации;
- субъекты, которые осуществляют кадровое научного обеспечения системы реабилитации.
Также этот документ согласовывает национальную терминологию по реабилитации в сфере здравоохранения терминологии, используемой Всемирная организация здравоохранения.
Напомним, 25 декабря Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции" по восстановлению институционального механизма предотвращения коррупции", который восстанавливает работу НАПК.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк