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Зеленский ввел безвиз для китайских туристов

23 марта, 23:24

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Граждане Китая в течение шести месяцев смогут путешествовать в Украине без виз

Президент Украины Владимир Зеленский ввел временный безвизовый режим для туристов из Китая, въезжающих в Украину с 1 апреля по 30 сентября 2021 года, подписав соответствующий указ.

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Об этом сообщила пресс-служба президента.

Согласно указу № 116/2021 "О временном введении безвизового режима для граждан Китайской Народной Республики, которые въезжают в Украину с туристической целью", визы для китайцев отменяются для развития дружественных отношений и активизации двустороннего сотрудничества между странами.

Также разрешается безвизовый транзитный проезд через украинскую территорию гражданам Китая, которые едут с туристической целью, если срок их пребывания в Украине не превышает 30 дней в течение 180 дней.

Напомним, в январе Украина на год продлила безвизовый режим въезда и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Великобритании.

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Китай туристы Владимир Зеленский безвиз
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