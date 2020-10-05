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Зеленский встретится с Джонсоном и членами королевской семьи

5 октября, 17:44

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Главу государства ожидает насыщенный график важных встреч

Президент Владимир Зеленский, которого ранее приглашал британский премьер Борис Джонсон, посетит с официальным визитом Великобританию 7-8 октября.

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Об этом сообщает Офис главы государства.

Так, первым делом украинский лидер встретится с премьер-министром Великобритании Джонсоном. Они подпишут украинско-британское соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве. Кроме того будет подписан и ряд других документов о сотрудничестве в сфере обороны и финансовой поддержки двусторонних проектов.

После этого Владимира Зеленского и его супругу Елену примут герцог и герцогиня Кембриджские – принц Уильям и Кейт Мидлтон.

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Зеленского ждут встречи со спикером Палаты общин парламента Великобритании Линдси Гойлом, лордом-мэром лондонского Сити Уильямом Расселом. Президент Украины также посетит Лондонскую фондовую биржу и встретится с британскими инвесторами.

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Как сообщали новости "Сегодня", британский премьер и президент Украины первый раз общались по телефону в начале августа прошлого года. Тогда они обсудили дальнейшее развитие украинско-британских двусторонних отношений, в частности после выхода Великобритании из состава ЕС, а также необходимость интенсификации контактов на высшем уровне между странами. Второй телефонный разговор Джонсона и Зеленского был в начале января этого года. Президент Украины пригласил Великобританию присоединиться к расследованию трагедии в Иране, где был сбит украинский самолет.

Напомним, в 2017 году в качестве главы британского МИДа Джонсон приезжал в Киев и прогулялся с Виталием Кличко. Они были на Софийской площади и в самом Софийском соборе, и даже зашли в пиццерию.

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Великобритания визит Владимир Зеленский Борис Джонсон

Источник: Сегодня

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