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Зеленский встретился с руководством Катара: подробности переговоров

5 апреля, 15:04

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Украина готова обеспечить продовольственную безопасность Катара, уверяет Зеленский

Президент Владимир Зеленский во время визита в Катар встретился с эмиром Тамимом бин Хамадом Аль Тани, а также с премьер-министром, министром внутренних дел. Они обсуждали усиление сотрудничества между странами, особенно инвестирование в Украину.

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Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

Разговор с главой Катара

Главы государств отметили необходимость наращивания объемов двусторонней торговли и дальнейшей активизации инвестиционного сотрудничества, уделили особое внимание перспективам сотрудничества в сферах энергетики, продовольственной безопасности, инфраструктуры и военно-технического сотрудничества. Владимир Зеленский отметил, что Украина продолжит экспорт аграрной продукции в Катар.

"Украина рассматривает Катар как одного из ключевых партнеров в регионе Залива и имеет все возможности полностью обеспечить продовольственную безопасность Катара", – сказал он.

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Зеленский также предложил эмиру вкладывать в строительство дорог и мостов в рамках программы "Большая стройка" в Украине.

В сфере энергетики стороны обсудили перспективы строительства LNG-терминала и диверсификации источников энергоснабжения.

Со своей стороны Тамим бин Хамад Аль Тани отметил желание и готовность катарской стороны к дальнейшему развитию всего спектра взаимовыгодного сотрудничества с Украиной.

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Зеленский пригласил эмира посетить Украину с официальным визитом.

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Переговоры с премьером Катара

Зеленский и Халид бин Халиф Аль Тани обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, сельскохозяйственной, авиационной, военно-технической сферах и сфере безопасности.

Премьер Катара подчеркнул важность проведения в текущем году заседания совместной межправительственной комиссии. Также обсуждали помощь Украины в контексте подготовки Катара к проведению чемпионата мира по футболу 2022 года.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне Зеленский дал интервью катарским СМИ, в котором рассказал, чего ожидает от сотрудничества с Катаром и что Украина может предложить этой стране.

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Катар Владимир Зеленский эмир

Источник: Сегодня

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