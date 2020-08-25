Умань без хасидов: раввины обещают помочь Зеленскому

Украинские власти с пониманием относятся к иудейским традициям, но празднование еврейского религиозного праздника Рош ха-Шана, на которое в Умань ежегодно съезжаются десятки тысяч паломников, в этом году должно пройти иначе.

Реклама

Об этом на встрече с представителями иудейских религиозных организаций страны заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"В этом году из-за COVID-19 сложная ситуация, с которой борется сейчас весь мир. Все большие скопления людей дают прирост инфицирования в разы... Массовое празднование Рош ха-Шана приведет к колоссальному коллапсу. Это будет коллапс в Украине, потом это будет коллапс в других странах", – объяснил Зеленский.

По его словам, он уже обсудил это с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, и власти этой страны попросили закрыть Умань для хасидов.

"Этот праздник очень важен. Уверен, что каждый год мы будем только усиливать наши отношения... Но у нас сложная ситуация", – объяснил Зеленский.

Реклама

Читайте также: Мэр Умани переночевал под Офисом президента из-за приезда хасидов (фото)

Президент попросил представителей иудейских религиозных организаций призвать еврейскую общину избегать массового скопления людей на Рош ха-Шана в этом году и напомнил, что на Пасху также действовали ограничения. В ответ раввины пообещали попытаться донести эту информацию до верующих.

Помимо того, на фоне ускоряющегося распространения коронавируса в Украине, правительство планирует ограничить въезд в страну граждан иностранных государств из "красной" карантинной зоны.

Еще одна тема, которая была поднята на встрече – это мемориал Бабьего Яра. Само урочище Зеленский назвал "всемирным символом того, что никогда не должно повториться".

Реклама Владимир Зеленский на встрече с представителями еврейской общины / Фото: Офис Президента Украины

"Важно, чтобы люди со всего мира, попадая в это место, понимали, что здесь произошло. Важно не забывать, что люди пережили, чтобы это никогда не повторялось. Поэтому задача – скорее разработать концепцию", – отметил Президент.

Напомним, ранее в этом году мэр Умани Александр Цебрий призвал власти запретить приезд паломников на празднование Рош ха-Шана из-за коронавируса, ситуация с которым в Израиле очень тяжелая. В ответ на это министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил, что в Черкасской области ожидают прибытия до 10 тысяч паломников.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама