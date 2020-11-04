Зеленский встретился с Маркивым: Круто, что у нас такие бойцы

Маркив рассказал, что поддержка президента была для него главным знаком: Украина своих не бросает

Бывший боец Нацгвардии, ветеран АТО Виталий Маркив, котрого оправдал Апелляционный суд в Милане, прибыл в Украину и встретился с президентом Владимиром Зеленским.

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Как сообщает пресс-служба Банковой, встреча состоялась в Офисе главы государства в очень теплой атмосфере. Президент поинтересовался самочувствием Виталия Маркива и подробностями пребывания в тюрьме.

"Вы молодец. Я вас поздравляю, очень приятно встретиться. Я считаю, что это действительно общая победа, и прежде всего – победа Украины на международном уровне. Круто, что у нас такие бойцы. Все, что было в наших силах, мы делали", – сказал Зеленский.

Маркив рассказал, что поддержка президента была для него главным знаком, что главнокомандующий есть, он беспокоится и своих не бросает.

Боец рассказал, что очень доволен решением Апелляционного суда Милана, и добавил, что в заключении много писал и читал, особенно изучал историю Украины.

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"Каждый рисунок, каждое письмо, которое мне прислали, я сохранил и привез с собой. Это решение – победа всей команды, а прежде всего – правды и справедливости", – отметил Виталий Маркив.

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Напомним, бывший служащий Нацгвардии Украины Виталий Маркив, которого Апелляционный суд Милана оправдал по делу о гибели итальянского репортера Андреа Роккелли, вернется на службу.

Также напомним, Виталий Маркив был арестован в Италии 30 июня 2017 года, когда приехал навестить живущую на Апеннинах мать, и с тех пор находился под арестом. Его обвинили в убийстве итальянского фоторепортера Андреа Роккелли и его переводчика, россиянина Андрея Миронова, погибших в результате минометного обстрела в районе Андреевки 24 мая 2014 года на Донбассе. Год назад суд Падуи признал его виновным и приговорил к 24 годам лишения свободы, при том, что прокурор настаивал на 17 годах. Сам Маркив свою вину не признал.

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