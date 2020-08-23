После того, как Владимир Зеленский присвоил бригаде Национальной гвардии имя Героя Украины Сергея Михальчука и 21 августа подписал указ №336/2020 о переименовании 4-й бригады оперативного назначения НГУ, в День Государственного Флага президент вручил орден "Золотая Звезда" сестре героя-сержанта.

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Глава государства также вручил боевые знамена и ленты к ним командирам частей, которые получили почетные наименования за боевые заслуги, мужество, высокий профессионализм и учитывая образцовое выполнение поставленных задач личным составом, сообщается на Facebook-странице Офиса президента.

Кроме 4-й бригады НГУ, почетное наименование "Хортица" было присвоено 23-й отдельной бригаде охраны общественного порядка Национальной гвардии Украины.

/ Фото: Facebook В тренде Зеленский вручил боевые знамена переименованным частям Нацгвардии: фото

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Напомним, Зеленский по случаю Дня Государственного Флага принял участие в торжественном поднятии флага Украины.

Кроме того, глава государства передал ВСУ более 130 единиц техники и вооружения – 38 единиц средств связи, 78 приборов наблюдения, модернизированные танки Т-64 и Т-72, новейшие бронетранспортеры, боевые машины пехоты и тактические бронемашины, современные комплексы радиоэлектронной борьбы и средства наблюдения.

Видео: president.gov.ua

Все подробности в спецтеме День Независимости-2020

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