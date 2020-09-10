Зеленский впервые за время пандемии совершит зарубежный визит

Президент Владимир Зеленский отправится с официальным визитом в Австрию, которую ранее Украина внесла в список стран "зеленой" зоны по COVID-19. Примечательно, что это будет первая зарубежная поездка за время пандемии.

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Об этом сообщает Офис главы государства.

Украинский лидер будет в Австрии 15-16 сентября. Там он в рамках визита проведет переговоры с федеральным президентом этой страны Александром ван дер Белленом, федеральным канцлером Себастьяном Курцем и президентом Национального совета (парламента) Австрии Вольфгангом Соботкой.

Президенты Украины и Австрии примут участие в работе Экономического форума.

Также Зеленский со своей супругой Еленой примут участие в презентации русскоязычного аудиогида в Венском музее истории искусств.

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Как сообщали новости "Сегодня", в мае этого года Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Австрии. Среди прочего президенты обсудили сотрудничество стран во время пандемии COVID-19.

Напомним, что первым из иностранных лидеров во время пандемии в Украину приезжала президент Швейцарии Симонетта Соммаруга. В июле она встречалась в Киеве с Зеленским, а на следующий день они вместе отправились на Донбасс. Читайте подробней об итогах визита президента Швейцарии в Украину.

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