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СЕГОДНЯ Новости политики

Зеленский ветировал закон о конфискации в пользу Украины. Причина

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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5 мая, 23:45
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Нардепы 21 апреля приняли закон о повышении эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц
Зеленский вернул закон в парламент
Зеленский вернул закон в парламент / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду со своими предложениями закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины по повышению эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц". Документ устанавливал новый вид санкций – взыскание в доход государства активов физических или юридических лиц.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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"Этот документ устанавливает новый вид санкции в виде взыскания в доход государства активов, принадлежащих физическому или юридическому лицу, а также активов, которыми оно может прямо или косвенно распоряжаться. В то же время закон не устанавливает четких критериев, по которым лицо может быть отнесено к числу тех, на кого распространяется действие такой санкции", – говорится в сообщении.

В Офисе главы государства добавили, что это не отвечает требованиям Конституции.

Также этот закон наделяет новыми полномочиями Национальное агентство по предотвращению коррупции по выявлению и розыску активов, подлежащих блокированию, физических и юридических лиц, указанных в решениях Совета национальной безопасности и обороны, однако эти полномочия НАПК выходят за пределы его компетенции.

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Этот документ предлагает дополнить Закон Украины "О санкциях" положениями об осуществлении Высшим антикоррупционным судом (ВАКС) административного судопроизводства по делам о применении санкции в виде взыскания активов в доход государства, однако не предусмотрено внесение соответствующих изменений в закон "О Высшем антикоррупционном суде", которым определяются основы организации и деятельности ВАКС.

"Учитывая изложенное, президент Владимир Зеленский вернул этот закон со своими предложениями в парламент для повторного рассмотрения в сессионном зале", – проинформировали в ОПУ.

Что было раньше

21 апреля депутаты приняли закон о повышении эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц.

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Авторы законопроекта объясняли, что целью документа является "препятствование использованию экономических активов в ущерб нацбезопасности Украины и привлечение активов, которые являются основой для деятельности, направленной на ведение агрессивной войны". Депутаты, подготовившие этот законопроект, отмечали, что "катастрофические тенденции безопасности и гуманитарной ситуации в Украине и мире в связи с вооруженной агрессией РФ оправдывают предложенные меры.

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Журналист-воин... Александр Махов – военкорр, добровольцем ушедший на фронт. Много лет работал на каналах «Украина» и «Украина 24» и освещал события на передовой. Был единственным журналистом на борту самолета, проводившего эвакуацию из коронавирусного Уханя. В перерыве между работой на фронте побывал в Антарктиде… Погиб от обстрелов оккупантов как воин ВСУ.

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