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Зеленский в Великобритании призвал помочь со строительством Киев-Сити

8 октября, 21:58

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Британцев просят содействовать в создании живого финансового центра

В ходе официального визита в Великобританию президент Владимир Зеленский встретился с лорд-мэром лондонского Сити Уильямом Расселом и призвал британские финансовые круги активно вкладывать деньги в Украину

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Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

В ходе встречи обсуждались перспективы привлечения британских инвесторов к реализации проекта Киев-Сити. Зеленский рассказал, что британские капиталы можно вкладывать в развитие рынков капитала, приватизацию гособъектов, создание финансовой инфраструктуры.

"Мы хотели бы построить Киев-Сити – живой финансовый центр, финансовое сердце, а также район, в котором хочется работать и жить. Опыт, экспертиза и помощь лондонского Сити как ведущего мирового финансового центра были бы для нас чрезвычайно полезными", – подчеркнул Зеленский.

Владимир Зеленский и Уильям Рассел
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Владимир Зеленский и Уильям Рассел / Фото: president.gov.ua

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Он пригласил лорд-мэра лондонского Сити с делегацией британских бизнесменов, банкиров, юристов, представителей инновационных компаний и Лондонской фондовой биржи посетить Киев.

Напомним, заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква заявил после подписания соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве Украины и Великобритании, что у Лондона нет подобного документа ни с одной страной мира.

Видео: Reuters

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инвестиции Великобритания Владимир Зеленский Лондонская биржа

Источник: Сегодня

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