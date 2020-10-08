Зеленский в Великобритании призвал помочь со строительством Киев-Сити

В ходе официального визита в Великобританию президент Владимир Зеленский встретился с лорд-мэром лондонского Сити Уильямом Расселом и призвал британские финансовые круги активно вкладывать деньги в Украину
Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.
В ходе встречи обсуждались перспективы привлечения британских инвесторов к реализации проекта Киев-Сити. Зеленский рассказал, что британские капиталы можно вкладывать в развитие рынков капитала, приватизацию гособъектов, создание финансовой инфраструктуры.
"Мы хотели бы построить Киев-Сити – живой финансовый центр, финансовое сердце, а также район, в котором хочется работать и жить. Опыт, экспертиза и помощь лондонского Сити как ведущего мирового финансового центра были бы для нас чрезвычайно полезными", – подчеркнул Зеленский.
Он пригласил лорд-мэра лондонского Сити с делегацией британских бизнесменов, банкиров, юристов, представителей инновационных компаний и Лондонской фондовой биржи посетить Киев.
Напомним, заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква заявил после подписания соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве Украины и Великобритании, что у Лондона нет подобного документа ни с одной страной мира.
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