Зеленский в Лондоне встретился с крупными инвесторами: о чем говорили

Глава государства считает, что в 2021 году наша экономика будет более устойчивой, что важно для инвестиций

Президент Владимир Зеленский в Великобритании не только призвал помочь со строительством Киев-Сити, но и на встрече с британскими инвесторами заявил, что экономика Украины в следующем году начнет расти и пообещал им защиту.

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Об этом сообщает Офис главы государства.

Обращаясь к представителям крупнейших инвесторов в украинские государственные ценные бумаги, он пообещал, что государство сделает все возможное для защиты британских инвестиций и развития потенциала для новых проектов.

Он напомнил, что из-за пандемии коронавируса в текущем году украинская экономика сократится на 4,8%, но уже на следующий год ожидается существенное восстановление – до 4,6%.

"Мы рассчитываем, что экономически Украина будет более устойчивой, чем другие страны, поскольку ключевые отрасли, в частности агропромышленность и IТ, подверглись меньшему удару и будут способствовать восстановлению экономики … Мы благодарны МВФ, ЕС и Всемирному банку за финансовые пакеты поддержки для нашего государства и поддержку важных реформ в Украине", – сказал Зеленский.

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При этом он заверил, что Киев реализует все реформы, согласованные с международными финансовыми партнерами. Также отметил, что новое руководство Нацбанка проводит взвешенную монетарную политику для обеспечения макроэкономической стабильности.

"Национальный банк был, есть и будет независимым", – заверил Зеленский.

Как сообщали новости "Сегодня", 8 октября Владимир Зеленский и британский премьер Борис Джонсон подписали большой соглашение о стратегическом партнерстве. Представители украинской делегации отмечали, что у Британии больше ни с одной страной мира нет подобных соглашений. Читайте подробней об историческом соглашении с Британией.

Также Зеленский подвел итоги визита в Великобританию. Он рассказал об общении с Джонсоном и каких договоренностей удалось достичь.

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